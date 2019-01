Gramofon-díj: megvannak a jelöltek, díjátadó február 18-án

Tizennyolcadik alkalommal díjazzák a Gramofon - Klasszikus és Jazz zenei folyóirat kritikai szekciójában legjobbnak értékelt lemezeket. A Gramofon-díjra jelöltek listáján öt kategóriában húsz kiadó 46 anyaga szerepel, a díjátadó február 18-án lesz a Várkert Bazárban.A Gramofon folyóirat 1996 óta működik. A negyedéves periodikában a tanulmányokon és interjúkon túl központi szerepet játszanak a lemezkritikák - közölte Retkes Attila zenetörténész, a lap alapító-főszerkesztője szerdán az MTI-vel.Évente több, mint 250 klasszikus, dzsessz, nép- és világzenei kiadvány (CD-k és DVD-k) bírálata jelenik meg a lapban, a lemezeket a Gramofon kritikusi köre a szöveges értékelés mellett egytől ötig terjedő skálán pontozza is. A legjobbnak ítélt lemezek közül kerülnek ki a jelöltek, majd később a győztesek.Az előző évekhez hasonlóan idén is öt különböző kategóriában érkeztek jelölések: a magyar klasszikus zene, a külföldi klasszikus zene, a magyar jazz, a külföldi jazz és a DVD szekcióból egy-egy lemezt díjaznak.A magyar klasszikus zenei lemezek jelöltjei között szerepel a világszerte egyre nagyobb hírnévnek örvendő Várjon Dénes (De le nuit) és Várdai István (Dancing Cello) is. A külföldi klasszikus zenében az énekesek viszik a prímet: Mark Padmore Winterriese-lemeze vagy a Julia Lezsnyeva és Franco Fagioli szólójával felvett Vivaldi Gloriája mellett a száz éve született Leonard Bernstein szimfóniáit tartalmazó lemez is versenyben van.A magyar jazzlemezek között három Bartók-ihletésű album szerepel a jelöltek listáján: a Modern Art Orchestra, a Párniczky Quartet és a Sárik Péter Trio egyaránt foglalkoztak a magyar zeneszerző életművével. A közlemény kiemeli, hogy a fiatalok közül 2018-ban Karosi Júlia, Barabás Lőrinc és Tálas Áron is új, kiváló minősítést nyert lemezzel jelentkezett. Külföldi jazzben a listán található Brad Mehldau két lemeze, Kenny Barron, Charles Lloyd, valamint Chick Corea egy-egy albuma. A DVD-k között az operafelvételek mellett idén a jelöltek közé került Schönberg Gurre-dalainak színpadra alkalmazott változata is. Ezúttal dzsessztémájú DVD szintén esélyes a díjra: a Chasing Trane című, John Coltrane életét bemutató dokumentumfilmet is kiválóra értékelték a Gramofon kritikusai.A díjakat február 18-án hétfőn este a Várkert Bazárban, a Nemzeti Filharmonikusok Gin+Tonic bérletének első koncertjén adják át. Ezen az esten fiatal magyar zeneszerzők (Horváth Balázs, Solti Árpád, Gryllus Samu és Varga Judit) műveire Szakcsi Lakatos Béla improvizál.A Gramofon-díj jelöltjeinek teljes listája megtalálható aoldalon.