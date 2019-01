Golden Globe 2019: Lady Gaga és Bradley Cooper is a díjátadók között lesz

Lady Gaga, Harrison Ford, Emma Stone és Bradley Cooper is a díjátadók között lesz a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) Golden Globe-gáláján, amelyet helyi idő szerint vasárnap este rendeznek meg a Los Angeles-i Beverly Hilton szállóban.



A HFPA honlapja szerint a 76. díjkiosztó házigazdája Sandra Oh és Andy Samberg lesz. Az újságírószervezet korábban bejelentette, hogy a Cecil B. De Mille filmes életműdíját Jeff Bridges kapja. Az újonnan alapított televíziós életműdíjat, a Carol Burnett-díjat első alkalommal maga a legendás tévés komika, a 85 éves Burnett veheti át. A Golden Globe-díjak átadásában segédkező Golden Globe-nagykövet idén Isan Elba, a filmsztár Idris Elba lánya lett.



A háromórás gálaesten filmes és televíziós kategóriákban osztják ki a mintegy 90 tagot számláló tudósítótestület 25 trófeáját. A glóbuszt körbeölelő filmszalagot ábrázoló szobrot mások mellett Catherine Zeta-Jones, Dick Van Dyke, Jamie Lee Curis, Felicity Huffman, Mike Myers, Ben Stiller, Halle Berry, Nicole Kidman, Julianne Moore nyújtja majd át a győzteseknek.



A drámai filmek versenyében a Csillag születik, a Fekete Párduc, a Csuklyások: BlacKkKlansman, a Ha a Beale utca mesélni tudna és a Bohém rapszódia között dől el a verseny. A legjobb zenés film vagy vígjáték mezőnyben a Crazy Rich Asians, a Mary Poppins visszatér, A kedvenc, a Zöld könyv és a Vice küzd a Golden Globe-díjért.



A televíziós műsorok sorában a legjobb vígjátéksorozat díjáért a Barry, a The Good Place, a Kidding, a The Kominsky Method és a Marvelous Mrs. Maisel nyerhet. A drámai sorozatok közül pedig a Foglalkozásuk: Amerikai, a Bodyguard, a Homecoming, a Killing Eve és a Pose esélyes a díjra.



"A Golden Globe-díjakról köztudott, hogy lehetetlen megjósolni, ki lesz a győztes, és éppen ez teszi a gálát élvezetessé. Idén a főbb kategóriákban olyan filmek szerepelnek, amelyek sok elismerést szereztek már, úgyhogy bármi lehetséges" - foglalta össze a díjesélyeket a veterán filmes elemző, Paul Dergarabedian. Megkockáztatta, hogy a legjobb idegen nyelvű film mezőnyből szerinte a mexikói Alfonso Cuarón Roma című alkotása viszi majd el a díjat. Emlékeztettet rá, hogy a Roma a díjszezon egyik favoritja, amely nagyszerű kritikákat kapott, és Cuarónt a legjobb rendező díjára is jelölte a HFPA.



Az első Golden Globe-gálát 1944 januárjában tartották: akkor látogattak először filmcsillagok és stúdióvezetők a 20th Century Fox stúdióba, hogy megtekintsék az előző év amerikai filmtermésének a külföldi újságírók által kiválasztott legjavát, és átvegyék a testület által öt kategóriában adományozott elismeréseket. A díjkiosztót azóta hagyományosan az Oscar-ceremónia előtt rendezik meg.