George Clooney nevében alapított fiktív divatmárkát egy olasz csaló

Évekig tartó Interpol-körözés után elfogtak Thaiföldön egy férfit, aki George Clooney nevével visszaélve csalt ki áldozataitól 2 millió eurót (650 millió forint) egy, a hollywoodi filmsztár nevét viselő divatmárka állítólagos megalapítására.



Az 58 éves Francesco Galdelit és feleségét, a 45 éves Vanja Goffit szombaton, Pattaja világhírű üdülőhely melletti otthonában tartóztatták le. A csalót maga a hollywoodi filmcsillag jelentette fel.



Az olasz Bonnie és Clyde becenéven is emlegetett bűnözőpáros férfi tagját 2014-ben egy milánói bíróság több mint nyolc év szabadságvesztésre ítélte, de csak távollétében, mert a pár röviddel a bírósági tárgyalás előtt, amelyen Clooney személyesen is megjelent, külföldre szökött.



Egyes sajtójelentések szerint Galdeli olykor önmagát adta ki Clooneynak, a Thaiföldön róla most közzétett fotókon azonban kevés hasonlóságot mutat a színésszel. Annak idején felbukkantak olyan manipulált fotók is, amelyeken a világsztár társaságában volt látható a csaló.



Az ál-Clooney-t 2014 júliusában egyszer már őrizetbe vették egy pattajai szállodában, de a csalónak akkor sikerült megszöknie a börtönőrök megvesztegetésével.



Az olasz média értesülése szerint a Thaiföldre menekült "olasz Bonnie és Clyde" az utóbbi időben hamis Rolex-órák eladásából élt, oly módon, hogy egyes ügyfeleiknek óra helyett csak egy doboz konyhasót küldtek.



A párt várhatóan kiadják Olaszországnak, előtte azonban még ki kell fizetniük a bírságot azért is, mert a vízumszabályok megsértésével tartózkodtak a délkelet-ázsiai országban.



