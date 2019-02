Futurisztikus LG kijelzők a 2019-es ISE kiállításon - Fotókon mutatjuk

Az LG Electronics (LG) a 2019-es, amszterdami Integrated Systems Europe (ISE) szakkiállításon, február 5. és 8. között mutatja be legújabb kereskedelmi kijelzőit. Az LG átlátszó OLED-kijelzőivel és változatos LED-termékeivel bármilyen tér lenyűgöző digitális környezetté alakítható át, a kijelzők által kínált üzleti szolgáltatások mindegyikét az ügyfelek igényeihez igazítva., amely a vállalat standjának bejáratánál fogadja majd a látogatókat. Az installációt alkotó kijelzők — melyek akár egy egyméteres sugarú kör ívének megfelelően hajlíthatók —, számos felülethez jól illeszthetők, így tökéletesen alkalmasak a valóban egyedi megközelítést igénylő üzleti felhasználásra.Az önmagában is kiállítási tárgyként megjelenő standbejárat mögött a látogatók az LG különleges,tekinthetik meg: egy olyan csúcstechnológiával készült terméket, amely sokkal inkább tűnik sci-finek, mint kézzel fogható valóságnak. A kirakatokba és galériák belső tereibe tervezett,Az átlátszó OLED Signage panelek az ún. nyílt keret dizájnnak köszönhetően, ezáltal jól használhatók az olyan nagy terekben, ahol — mint például egy autószalonban — a vásárlóval kialakított interakció az üzletkötés kulcsfontosságú eleme lehet.Az LG elegáns, LAPE-sorozatba tartozó LED-termékeiben elkülönül a központi elektronika és a kijelző, az így kialakított. A kisebb méretű, könnyű szerkezetű LDM (LED Display Module) készülék, amely szintén egy akár egy egyméteres sugarú kör ívének megfelelően hajlítható (domború és homorú formában is), könnyen installálható, akár beépítésre, akár felfüggesztésre van szükség. Az 1,5 és 2,5 mm közötti képponttávolságú, maximum 1000 nit fénysűrűségű LAPE-szériás LG kijelzők élénk képeket jelenítenek meg, legyen szó bármilyen beltéri környezetről, a bevásárlóközpontoktól, a konferenciatermekig.Az LG LAA-szériás, 130 hüvelykes, 1,5 mm-es képponttávolságú, keret nélküli kijelzőjét közepes és nagyméretű konferenciatermekbe tervezték. A beépített hangrendszer révén a felhasználók külső hangszóró csatlakoztatása nélkül kommunikálhatnak és oszthatnak meg képeket partnereikkel. Egy opcionális szoftveres kiegészítéssel a kijelzőmegoldás a Crestron videokonferencia-rendszerrel is kompatibilis.Az LGA maximum 73 százalékban átlátszó filmréteg használaton kívüli állapotban észrevehetetlen az üvegfelületen, amely a rásimított fólia ellenére is megtartja eredeti tulajdonságait. A kijelzőréteg maga öntapadós, de könnyedén eltávolítható bármilyen felületről anélkül, hogy ragasztónyomot hagyna maga után. A 24 mm-es pixeltávolságú kijelző a nagyarányú átlátszóság mellett is a színek széles skáláját képes megjeleníteni, így ideális számos célra a vállalati logó megjelenítésétől egészen a reklámfilmek lejátszásáig.A 2019-es ISE kiállításon az LG egyis bemutat, amely tökéletes színpontossága révén életteli és dinamikus képeket jelenít meg, bármilyen betekintési szög esetén is torzításmentesen. Az LG szabadalmazott webOS 3.0 operációs rendszerével a tartalmak létrehozása és kezelése is gyors és egyszerű. Ez a kijelzőmegoldás ideális az olyan helyszínekre — például irányítótermekbe, előadókba vagy bevásárlóközpontokba —, ahol többképernyős kialakításra van szükség.Az LG egyis bemutat a kiállításon — az interaktív megoldás 86 hüvelykes mérete ellenére is 29 mm vékony. A készülék érintőkijelző-technológiája az LCD panelt és a védőüveget egy innovatív eljárással rögzíti egymáshoz, az így létrejövő rövidebb válaszidő révén még valósághűbb élménnyé válik a táblára írni. A készülék az egyetemi előadókhoz vagy a vállalati konferenciatermekhez ideális.Szintén az ISE-n mutatkoznak be az LG. Az 55XE4F modell ellenálló a vízzel és a porral szemben, valamint 64 százalékkal könnyebb és 37 százalékkal vékonyabb a korábbi 55 hüvelykes modellnél. Mindez lehetővé teszi, hogy a kijelzőt szinte bárhova — falra, a mennyezetre vagy akár állványra — felszereljék. Az edzettüveg-borításon egy törésálló réteg is helyet kapott, amely még erős behatás esetén is megvédi a panelt a súlyos sérülésektől.„Azok a legújabb generációs kereskedelmi kijelzőtechnológiák, melyeket idén az ISE kiállításon bemutatunk, kétségkívül a legelőremutatóbb innovációkat jelentik ma az iparágban" — mondta Lee Choong-hwoan, az LG üzleti megoldások üzletágának kereskedelmi kijelzőkért felelős vezetője. „Az LG OLED- és LED-kijelzőiben megtalálható egyedi technológiákkal számos iparág számára kínálunk kiváló megoldásokat."Az LG csúcskategóriás üzleti kijelzői a RAI konferenciaközpont 12-es csarnokában, a 12-K90-es standon tekinthetők meg február 5-8. között, az amszterdami ISE kiállításon.