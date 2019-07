Frida Kahlot és Katherine Johnsont ábrázoló babákkal állít inspiráló példaképet a fiatal lányok elé a Barbie

A 20. század mexikói festőművésznőjéről, Frida Kahloról, valamint a NASA történetének egyik legjelentősebb munkatársáról, a matematikus és fizikus Katherine Johnsonról mintázott, limitált darabszámban elérhető Barbie-k már Magyarországon is kaphatók.Az idén 60. évfordulóját ünneplő Barbie tovább bővítette híres, inspiráló nőket is mintázó, egyedi babákat kínáló Signature kollekcióját.A sorozatban szereplő inspiráló Barbie-k valósághű ruházatot és kiegészítőket viselnek, továbbá mindegyik babához részletes ismertető tartozik az általa megformázott példakép munkásságáról.A Signature kollekcióban megjelenőfestőművész a 20. század emblematikus alakja, akit kitartása és dinamizmusa feminista szimbólummá is emelt.pedig az afroamerikai nők negatív megkülönböztetéséből kitörve, kiemelkedő tudásával a NASA egyik legjelentősebb matematikus-fizikusává vált.A Barbie példakép kollekciója előttük is tiszteleg. Célja, hogy arra sarkallja a fiatal lányokat, hogy merjenek igazán nagyot álmodni, bízzanak magukban és a tehetségükben.A témában „Álomkapu" néven a gyártó Mattel átfogó projektet is indított, amely a lányok személyiségfejlődését vizsgáló kutatások mellett a szülők és a gyerekek edukációját támogatja.A márka célja továbbá, hogy biztosítsa a lányok számára a szükséges erőforrásokat és támogatást, hogy elhiggyék magukról: bármi lehet belőlük.A mára több mint 200 hivatást felvonultató Barbie vállalása, hogy évente legalább 10 új ösztönző, inspiráló női példaképet mutat be, ennek köszönhetően érkeztek Magyarországra a Frida Kahlot és Katherine Johnsont ábrázoló babák., amellyel a márka célja, hogy párbeszédet indítson a testi fogyatékossággal és annak elfogadásával kapcsolatban.A limitált darabszámban elérhető Frida Kahlo és a Katherine Johnson Barbie babák az 1000jatek.hu oldalon rendelhetők meg.