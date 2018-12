Fontos bejelentést tett a Chanel

A Chanel francia divatház elsőként jelentette be, hogy nem használ többet krokodil-, kígyó- és gyíkbőrt a termékeihez. A bejelentést kedden lelkesen üdvözölték az állatvédők.



"Elhatároztuk, hogy nem használunk többet egzotikus bőröket a kreációinkhoz" - írta a Chanel közleményében, hangsúlyozva, hogy egyre nehezebb az "etikai követelményeiknek" megfelelő egzotikus állatbőrökhöz jutniuk.



A Chanel honlapjáról kedden levették a pitonbőr táskákat, de a másodlagos forgalmazók honlapjain még kaphatók voltak az 5500 eurós (1,8 millió forintos) árnál kezdődő alkalmi táskák.



A PETA és a Humane Society International (HSI) állatvédő szervezetek szerint a Chanel döntése a szőrmékre is vonatkozik.



A Chanel közleménye nem említi a szőrméket, de Karl Lagerfeld, a divatház művészeti igazgatója kijelentette a Woman's Wear Daily című online divatlapnak adott interjúban, hogy a Chanel olyan ritkán használ szőrméket, hogy nem is emlékszik, mikor volt ilyen utoljára a kifutón.



A PETA szerint más divatcégeknek, közöttük a Louis Vuittonnak is követniük kellene a Chanel példáját és át kellene térniük az olyan új anyagokra, amelyek megkímélnek számtalan állatot a nyomorúságos élettől, valamint az erőszakos és fájdalmas haláltól.



A krokodil- és kígyóbőr elleni kampányok nem olyan népszerűek a közönség körében, mint a szőrme elleni küzdelem. Egyes divatházak pedig hüllőfarmokba invesztáltak, hogy garantálják: etikus módon jutnak a bőrökhöz.