Folyamatosan nyomasztotta a súlya, ezért néha hánytatta magát a paralimpikon

Fotó: WMNmagazin/YouTube

Élete első négy hónapját az anyukája nélkül töltötte egy súlyos lelki betegség miatt. Élsportoló úszóként folyamatosan nyomasztotta a súlya, ezért néha hánytatta magát. A szüléstől pedig ugyanúgy rettegett, mint a repüléstől. Pásztory Dóri kétszeres paralimpiai bajnok számára a pszichoterápia ugyanolyan természetes, mint a fodrász. Élete legmegrázóbb élményeiről megindító nyíltsággal mesélt az Elviszlek magammal kamerái előtt.Pásztory Dóri útja a végtaghiánytól a két paralimpiai bajnokságig (Sydney-ben és Athénban nyert), majd a visszavonulástól az újságírásig és az úszóedzőségig nem volt zökkenőmentes. Az Elviszlek magammal legfrissebb epizódjában arról is mesélt D. Tóth Krisztának, hogy élete első hónapjait az édesanyja nélkül töltötte, mert az anyukájának szülés utáni pszichózisa volt, ezért kórházi kezelésre szorult.„Abszolút elutasított engem. ’84-ben azt gondolták, hogy azért, mert végtaghiánnyal születtem, de most már tudjuk, hogy a szülés utáni pszichózisnak egy nagyon jellegzetes tünete, hogy az anya nem tud kötődni a gyerekhez, elutasítja. Én azt gondolom, hogy ezt azért vették észre az én anyukámnál, és azért tudták kezelni, mert így születtem, és ezért mindenki jobban figyelt ránk. Ez azt jelenti, hogy mi négy hónappal a születésem után kezdtünk el úgy felépíteni egy anya-lánya kapcsolatot, mint két idegen. Kőkeményen kellett küzdenie azért, hogy vissza tudja építeni ezt a kapcsot köztünk. Ez olyannyira sikerült, hogy 35 éve nem nagyon volt hullámvölgyünk."Pásztory Dóri nem sokkal a 35. születésnapja után ült be D. Tóth Kriszta mellé, és bevallotta, hogy már egy ideje nem azért sportol, hogy jobb alakja legyen, hanem azért, hogy ne hízzon el. Ennek kapcsán szóba került az átállás az élsportolói életről a civil hétköznapokra, és az élsport árnyoldala is. Ezzel összefüggésben a kétszeres paralimpiai bajnok úszó megdöbbentő vallomást tett:„Előfordult, hogy egy-egy mérlegelés előtt túlettem magam, mert mondjuk vasárnap volt valami buli. De tudtam, hogy hétfő reggel mérlegelés lesz, és akkor meghánytattam magam. Azért nem évekig tartott ez, tehát vissza tudtam fordítani a folyamatot… Bennem valahogy megvan az a tulajdonság, hogy a szakadék széléről visszarántom magam."Dóri most már Londonban él férjével, Ferenczi Mártonnal és kisfiukkal, az ötéves Barnabással. Korábban Budapesten, az első úszásoktatójának halála után, átvette az ő végtaghiányos tanítványait – így indult az úszóedzői karrierje, amelyet ma már a brit fővárosban gyakorol. Úgy érzi, hiteles tud lenni a végtaghiányos gyerekek oktatásában, hiszen pontosan tudja, milyen érzés fogyatékkal élőként fürdőruhában végigmenni a medence partján. Dóri emiatt is tekinti szívügyének, hogy az ismertségét használva odaálljon a fogyatékos sportolók ügye mellé.A Pásztory Dórával készült beszélgetés D. Tóth Kriszta Elviszlek magammal című műsorának legújabb epizódja, amely a wmn.hu magazin YouTube-csatornáján látható.