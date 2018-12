Fődíjat nyert Párizsban az önerőből készült magyar kisfilm - nézze meg!

Magyar alkotást díjaztak Párizsban a 14. alkalommal megrendezett Mobil Film Fesztiválon: a zsűri Klopfstein-László Bálint Ciklus című kisfilmének ítélte a 20 ezer eurós pénzjutalommal járó Európa Nagydíjat."Az alkotás rendkívüli módon megérintette a zsűrit a témájával és azzal a méltósággal, ahogy feldolgozta azt" - mondta a kedd esti díjkiosztón a zsűri elnöke, Audrey Pulvar francia tévés személyiség, a Fondation pour la Nature et l'Homme (A Természetért és az Emberért Alapítvány) elnöke.A neves francia filmrendezők kezdeményezésére 2005-ben alapított nemzetközi Mobile Film Fesztiválra mobiltelefonnal vagy táblagéppel készült, egy perc hosszúságú alkotásokkal lehet nevezni.Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata elfogadásának közelgő 70. évfordulója alkalmából a szervezők az idei fesztivált az emberi jogok témakörében rendezték meg. A felhívásra 88 országból érkezett 715 alkotásból a versenybe az előválogatás alapján 51 kisfilm kapott meghívást 19 országból. A beválogatott művek többek között a nők elleni erőszak, a fogyatékosság, a halálbüntetés, a sajtószabadság, az oktatáshoz való hozzáférés, a szexuális kizsákmányolás témaköreivel foglalkoznak.A kedd esti díjátadó ünnepségen - amelyet az ENSZ, az Európai Unió, a francia filmes intézmények, valamint számos civil és jogvédő szervezet támogatásával rendeztek a francia fővárosban - kilenc kisfilmet díjazott a tíztagú nemzetközi zsűri. A három fődíj, a Nemzetközi Nagydíj, a Francia Nagydíj és az Európa Nagydíj is 20 ezer eurós, filmkészítésre fordítható pénzjutalommal jár.A menstruációs szegénység tabutémájáról szóló Ciklus kisfilmet Klopfstein-László Bálint rendező Molnár Nonával közösen írta, alkotótársaik Upor András, Orosz Bálint és az operatőr Hatvani Krisztián voltak, a főszerepet Drinka Fanni alakítja.A gazdasági egyenlőtlenség egyik fontos aspektusa az úgynevezett menstruációs szegénység, amelyen keresztül a nőket érintő megaláztatást és azt a megbélyegzést is meg akartuk mutatni, amit a szegénység okozhat - mondta az MTI-nek Upor András producer.A megvalósításban a rendező egyik fő szempontja az volt, hogy a történetet beszéd nélkül, kizárólag képekben vigye filmre. A társszerző Molnár Nona szerint az egyik legfőbb kihívást azt jelentette, hogyan lehet ilyen rövid műfajban érthetően, de nem túl direkt módon, a főszereplő számára nem megalázóan bemutatni a nemiséggel járó hátrányokat és a szegénységet egy nagyon érzékeny életkorban, egy tinédzser korú lány esetében.A filmkészítésre fordítható pénzjutalmak odaítélésével a Mobile Film Fesztivál egyik fő célja fiatal tehetségek felkarolása. Az internetes oldalukon az előző válogatás műveit 17 millióan nézték meg. A magyar alkotók azt remélik, hogy az októberben, önerőből elkészült Ciklust is minél többen megtekintik:Klopfstein-László Bálint nem először nyert díjat a párizsi mustrán: a Leo sosem adja fel című kisfilmjének főszereplője, Csillag Tamara Szilvia nyerte a legjobb alakításért járó díjat az előző fesztiválon.