Fia született Meghan hercegnőnek - Fotók

Fia született hétfőn Harry hercegnek és Meghan hercegnőnek.A hírt szermélyesen Harry herceg - II. Erzsébet királynő unokája, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia - jelentette be hétfő délután, majd hivatalos közleményben az udvar is megerősítette.A tájékoztatásból kiderült, hogyHarry elmondta a windsori rezidenciájuknál összegyűlt újságíróknak, hogy a gyermek nevén még gondolkodnak, de az újszülött és édesanyja "remekül van".Harry és Meghan közös Instagram-oldala beszámolt arról is, hogyHarry és Meghan első gyermeke jelenleg a hetedik helyet foglalja el a brit trónutódlási sorban, nagypapája, vagyis Károly trónörökös, valamint Harry bátyja, Vilmos herceg, Vilmos három gyermeke, illetve saját édesapja, a trónöröklési sorrendben hatodik helyen álló Harry után. Így nem valószínű, hogy valaha az Egyesült Királyság uralkodója lesz.Az újszülött a 93 éves II. Erzsébet királynő és 98. évében járó férje, Fülöp edinburghi herceg nyolcadik dédunokája.Hétfő délután a Buckingham-palota - a brit királyi család első számú londoni rezidenciája és hivatala - először azt jelentette be, hogy Meghan hercegnő vajúdik, és "hamarosan további közlemény várható".Alig fél órával később Harry személyes tájékoztatásából derült ki, hogyA brit sajtó már korábban azt írta udvari forrásokat idéző értesülései alapján, hogy Meghan a királynő windsori rezidenciájának közelében lévő otthonukban, vagyis nem kórházban kívánja megszülni első gyermekét, és azt sem akarja, hogy a királyi család orvosai jelen legyenek a szülés közben.Az mindenesetre a kezdetektől egyértelmű volt, hogy Meghan hercegnő nem a királyi család által rendszeresen használt londoni St. Mary's kórház Lindo Wing nevű szülészeti magánklinikáján hozza világra gyermekét.Itt született Harry és bátyja, Vilmos herceg, valamint Vilmos és felesége, Katalin hercegnő három gyermeke is. A Lindo Wing klinika így azzal büszkélkedhet, hogy az Egyesült Királyság két majdani uralkodója - vagyis Vilmos és elsőszülött fia, György - is a falai között jött a világra.Vilmos és Katalin mindhárom gyermekének születését rendkívüli sajtófelhajtás kísérte, és mindhárom újszülöttet világra jövetelük után alig néhány órával megmutatták a médiának. Meghan és Harry azonban már az elmúlt hónapokban egyértelművé tette, hogy ilyesmiről az ő gyermekük születése után szó sem lehet.Édesanyja ugyanis változatlanul amerikai állampolgár, a hercegi házaspár első gyermeke így automatikusan amerikai-brit kettős állampolgárságú.Meghan Markle személyében a brit monarchia modern kori történelmében először került elvált, afrikai-amerikai gyökerű amerikai állampolgár a királyi családba a trónutódlási lista egyik magas rangú tagjának hitveseként.Az idők változását és az udvari protokoll szigorának enyhülését jelzi, hogy 83 esztendővel ezelőtt VIII. Eduárd királynak még le kellett mondania a trónról és a koronáról, mivel ő is egy elvált amerikai állampolgárt kívánt feleségül venni Wallis Simpson személyében. Ezt akkoriban sem az udvar, sem a brit kormány nem volt hajlandó jóváhagyni. Ezúttal azonban semmiféle ilyen kifogás nem merült fel Meghan személyével szemben, és így egy pillanatra sem került napirendre az a lehetőség sem, hogy Harrynek esetleg le kellene mondania helyéről a trónutódlási sorban.Egyelőre nem bizonyos, ésA londoni fogadóipart alaposan meglepte, hogy a házaspár első gyermeke fiú.Rupert Adams, a legnagyobb brit fogadási hálózat, a piac 25 százalékát ellenőrző William Hill nemzetközi sajtókapcsolati igazgatója Londonban dolgozó külföldi tudósítóknak tartott minapi tájékoztatóján elmondta: arra, hogy Harry és Meghan gyermeke leány lesz, április elején hirtelen olyan mennyiségű fogadás érkezett, hogy a William Hill ezt a fogadási lehetőséget lezárta, abból a meggyőződéséből kiindulva, hogy "valaki valamit tud".Adams elmondása szerint a fogadójátékosok zöme annyira biztos volt abban, hogy a hercegi házaspár gyermeke leány lesz, hogy a gyermek nevére beérkező fogadási tétek több mint 60 százalékát a Diana első keresztnévre tették fel.Vajúdik Meghan hercegnő, Harry herceg felesége. 