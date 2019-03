Fésűs Nelly: Semmi szexi nincs a rúdtáncban

Egy edzés után két napig izomlázam van, az nem tekinthető másnak, csak sportnak. A Szenzációs négyes alatt ismerkedtem meg a rúdsporttal, és egyből beleszerettem. Ez egy olyan sport, ami minden egyes izmot megmozgat - magyarázta a szép színésznő, aki 47 évesen is kirobbanó formában van.Nelly azért is osztotta meg az edzésen készült fotókat, mert szeretne minden pajzán gondolatra sarkalló sztereotípiát el­oszlatni ezzel a sportággal kapcsolatban.Az tévhit, hogy aki ezt a sportot űzi, az csak füstös bárokban, lenge ruhákban a rúdon pörögve teheti. Ez nem erről szól. Amikor egy órán keresztül minden egyes izomcsoportot megmozgatsz, a tenyeredről lejön a bőr, a lábfejeden égési sérülések keletkeznek, a combod pedig kék-zöld, az minden, csak nem szexi. Ez egy nagyon kemény sport - hangsúlyozta Nelly, aki nemcsak a saját testének, de férjének, Vajtó La­josnak is nagy örömöt szerzett, amikor beiratkozott az órákra.Ez az egyetlen sportág jelenleg, ami számomra élvezhető, és mivel a férjem gyűlöli, ha nem sportolok, muszáj volt találnom valami olyan elfoglaltságot, amit szeretek. Lajosnak az élete nagy részét a sport teszi ki, és szereti, ha a felesége jól néz ki, és nem lusta. A színpadon is jól kell kinéznem, karban kell tartanom magam. Ha rajtam múlna, én nagyon szívesen feküdnék otthon a kanapén a szabadidőmben - mondta Nelly.