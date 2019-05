Feminista tündérmese-musical készül Britney Spears dalaiból

Ősszel debütál Once Upon a One More Time címmel a musical, amelyet a Britney Spears legnépszerűbb számai inspiráltak - írja a The Hollywood Reporter cikkére hivatkozva a contextus.hu A tündérmese-musical filmes jogait a Sony szerezte meg. A musical a klasszikus mesék és a feminizmus jegyében készül. A történet szerint Hamupipőke, Hófehérke és a többi mesebeli hercegnő egy könyvklubban találkozik a mesebeli tündérrel, aki a belső megújulásra, feminizmusra buzdítja őket.