Felújítják az Álomutazót karácsonyra

Egy fincsi mézes tejecske lefekvés előtt... Utána bekuckózni a finom pihe-puha ágyikóba és hallgatni, ahogy anya mesét olvas az új mesekönyvből, amit karácsonyra kaptunk... Aztán a kedvenc alvósállatunkat átölelve összegömbölyödni a takaró alatt és durmolni a karácsonyfa fénye mellett egészen reggelig... Mindannyian visszasírjuk ezt az időszakot. Már akinek volt ilyen időszak az életében.



Tomi - történetünk kisiskolás főhőse - például hírből sem ismeri ezeket a meghitt dolgokat. Egy olyan világban él, ahol nincs mézes tej. Se pihe-puha ágynemű. Se alvósállat. Az földi élet akkor fordult ki a sarkából, amikor Tomi sztártudós apukájának fejéből kipattant a történelem legnagyszerűbb találmányának ötlete: az Agyturbósító™. Az emberiség azóta fittyet hány a pihenésre, a nyolc óra alvást felváltotta a nyolc másodperces turbózás. Így mindenki sokkal többet tud dolgozni, az emberek sokkal hatékonyabbak, energikusabbak és produktívabbak lettek. Tomi és barátja, a Bárány akcióba lendülnek, hogy bebizonyítsá : az alvás és az álmok igenis fontosak, és hogy a rémálmoktól sem kell félni. Az embereknek újra meg kell tanulniuk álmodni. A nagy kaland Tomit is szembesíti a félelmeivel és a vágyaival. Legfő éppen azzal az álmával, hogy újra együtt legyen a család karácsonykor. Esetleg egy puha ágy... mézes tej... meg egy alvós állat...



Erről szól ez a produkció, ami tavaly 50 ezer látogatót vonzott és özkívánatra idén újra színpadra kerül, 23-27-28-án. „Az idei darab a 2017-es Álomutazó felújítása. Semmit nem vettünk ki, sőt, egy dallal több is elhangzik, azonban igyekeztünk egy kicsit feszesebbé, pörgősebbé tenni a mesemusicalt" – mondta Juronics Tamás, a Szegedi Kortárs Balett művészeti vezetője, a darab rendezője és koreográfusa.



Illés Gabriella, az előadást létrehozó TulipánTündér produkció vezetője elmondta, hogy az Álomutazóban – csakúgy mint tavaly – idén is láthatjuk Magyarország legjobb színészeit és énekeseit. Itt lesz Stohl András, Szabó Győző, Radics Gigi, Hajdu Steve, Schell Judit, Keresztes Ildikó, Zsédenyi Adrienn, Falusi Mariann, Varga Viktor és Ábel Anita is, és a Tomit alakító ét ifjú színész, a Madách Tánc- és Színművészeti Szakgimnáziumnövendé , Marinka Móric és az Erdélyből érkező Szabó Hunor.



„Megdöbbentőek a darab méretei, ekkora előadás nincs másik Magyarországon" – tette hozzá Juronics Tamás. A 40 m széles és 25 méter mély, tehát összesen 1000 m2-es színpadon egy 4 emeletes ház magasságú díszlet tölti be a teret, ahol 3 szinten mozognak a színészek, táncosok. „Lenyűgöző a látványvilág, egyedülállóak a díszletek" - folytatta a rendező. Az inter aktív ledfal, ami a szereplő mozgására reagál, összesen 374 m2 felületű, ekkora ledfal csak az Álomutazóban látható Magyarországon. A falak mérete 4-szerese a X-Faktorban látott háttérnek. A ledfalak özt lesz 100 m2-nyi olyan minőségű, nagyfelbontású fal, ami hazai színpadon ebben a produkcióban látható, felbontása 16-szor nagyobb, mint a HD felbontás, amelyen az egész előadás alatt folyamatosan változó, mozgó, filmszerű hátterek teszik egyedülállóvá a látványvilágot.



„Rendkívül mozgalmasak a színpadképek" – emelte ki Illés Gabriella. A színpadon 6 helyszín tűnik fel és sok-sok álomkép. Fellép Szegedi Kortárs Balett 30 táncosa és láthatjuk Rippel Akadémia artistáit is. A 30 táncos - a videofalakon megsokszorozva - több száz szereplővé válik, a színen összesen 266 formatervezett jelmez tűnik fel, de lesznek egykerekű e-rollokon száguldó robotok és reptetés a színpadon és a néző felett. „És nem utolsó sorban elképesztően sikeresek lettek a dalok" - mondta Illés Gabriella, hozzátéve, hogy a musical zenei anyaga már aranylemez és a Rakonczai-Orbán szerzőpáros a 17 dal mellé egy újat is írt a felújított Álomutazóhoz.



A TulipánTündér produkció az idén is gondol a rossz örülmények özött élő, segítségre szoruló gyerekekre. Az UNICEF Gyerekhang kampányához támogatólag kapcsolódott a produkció, mely adománygyűjtő akcióval és élményekkel, emellett pénzbeli adománnyal is támogatta a kampányt. „Kezdetektől törekszünk arra, hogy az általunk nyújtott élményeket olyan gyerekek is megtapasztalhassá , akik szociális helyzetü miatt ezt nem tehetik meg.Az UNICEF számunkra megkérdőjelezhetetlen biztosíté , hogy az - anyagi vagy élményt jelentő - adományok a legmegfelelőbb helyre jutnak el" – mondta Illés Gabriella, producer, az UNICEF Bajnoka.



„A Kilátó Élményprogram keretében sok hátrányos helyzetű gyermek láthatja majd az Álomutazó előadásait és remélhetőleg felejthetetlen élményekkel gazdagodnak" – tette hozzá. A látogató is hozzájárulhatnak a jótékonysági akcióhoz. Minden jegyvásárló, ha Álomuta zó szilikonkarkötőt is vásárol, karkötőnként 1000 Ft jut az UNICEF Magyarország számára. És létezik egy adományvonal, a 13600, ahol a 32-es ód megadásával 500 Ft-tal lehet a szervezet munkáját támogatni.