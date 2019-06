Felkerülhet a megbízhatatlan cégek kínai listájára a FedEx

A FedEx amerikai postaszolgálat felkerülhet a megbízhatatlan vállalatok kínai listájára, miután nem szállított le egy Huawei okostelefont tartalmazó csomagot az amerikai címzettnek - írta vasárnap a kínai Global Times hírportál.A cikk szerint amerikai FedEx Corp. postaszolgálat bocsánatot kért a Huawei Technologies vállalattól, amiért nem kézbesítette egy, az Egyesült Államokba címzett küldeményét, hanem a feladónak visszavitte azt."A csomagot tévedésből visszaszállítottuk a feladónak és bocsánatot kérünk ezért a műveleti hibáért" - fogalmazott a FedEx közleménye. A FedEx átvesz és kézbesít minden olyan küldeményt, amely nem az amerikai kereskedelmi minisztérium tiltólistáján szereplő Huawei-érdekeltségekhez van címezve - szögezi le a közlemény.A csomag egy Huawei P30-as okostelefon-készüléket tartalmazott, amelyet egy újságíró adott fel a PCMag számítástechnikai magazin londoni szerkesztőségéből a lap Egyesült Államokbeli szerkesztőségénekA Global Times megkeresésére a Huawei nem kommentálta az incidenst.A FedEx korábban is esett már hasonló "hibába". Májusban két csomagot szállított el az Egyesült Államokba, amelyet Japánban adtak fel a Huawei China címére. Később két másik csomagot is kis híján téves címre kézbesített a FedEx, amelyeket Vietnamban adtak fel a Huawei számára meg nem nevezett ázsiai címekre.A China Federation of Logistics & Purchasing kínai logisztikai szövetség szakembere Jang Ta-csing (Yang Daqing) a Global Times hírportálnak nyilatkozva annak a meggyőződésének adott hangot, hogy "a FedEx hallgatólagos megállapodásra lépett az amerikai kormánnyal a Huawei működésének a megnehezítésére". Hozzátette: ha az amerikai futárcég azon az áron is kész részt venni a Huawei elleni amerikai kormányzati akciókban, hogy eközben integritását és ügyfeleit is elveszíti, akkor nemcsak Kínában kell piacvesztéssel számolnia, hanem az egész világon."A FedEx ezek után nagyon is valószínű, hogy felkerül a 'megbízhatatlan vállalatok' listájára" - mondta Jang Ta-csing, hozzátéve, hogy "a kínai vállalatok ellen indított kereskedelmi háborúval Amerika végső soron a saját cégeit teszi majd tönkre".A pekingi kereskedelmi minisztérium májusban jelentette be, hogy listát állít fel a "megbízhatatlan", vagyis a kínai vállalatok jogos érdekeit súlyosan sértő és aláásó külföldi cégekről és személyekről.