Félidejénél jár az első magyar horrorfilm, a Post Mortem forgatása

Kép forrása: szinhaz.org

A párbeszédes jelenetek pörögnek, de a horrorhangulatot és -világot létrehozni nehezebb, mint gondoltam"

A film kreatív producere és egyúttal alkotótársam, Hellebrandt Gábor az, aki fekete ruhába öltözve lejárja a kíséretetek útját. Mellette Ladányi Andrea mozgására építjük majd a szellemek mozgását. A balettmester és koreográfus, a Győri Balett egykori vezető táncosa alakítja a filmben azt a rokont, akivel a kislány, Anna együtt él. A kísértetek mozgását egyébként Egon Schiele képei inspirálták"

Az első világháborús jelenet csupán félperces, de másfél napig forgatjuk. Aztán jön a falu, a maga kihaltságával. Nem azért nem népesítjük be, mert ne lennének statisztáink, hanem azért, hogy elhagyatott hangulatot árasszon. De az atmoszféra megteremtésében a kellékekkel, a jelmezekkel, a magyar paraszti, kisvárosi ruhákkal is próbálunk autentikusak lenni"

Gimnazistaként iszonyatosan féltem a Halloween-sorozat Michael Myersétől. Aztán a Színművészeti Egyetemen egy maszkmester elkészítette mindenkinek az arcmását fehér maszkkal, ami újból előhívta ezt a rossz emléket. Bergendy Péternek beszéltem is a félelmeimről. És arról is, hogy mióta forgatunk, történt velem otthon néhány olyan misztikus pillanat, amire nincs magyarázat, hacsak az nem, hogy hazajött velem egy-két képzeletbeli, láthatatlan kolléga"

A Post Mortem közvetlenül az első világháború után, a spanyolnáthajárvány idején játszódik egy faluban, amelynek különösen sok a halottja. Erre a vidékre érkezik Tomás, a post mortem-fotós (Klem Viktor), aki családjuk körében fényképezi az elhunytakat. A kísértetjárta faluban élő kislány, Anna (Hais Fruzsina) Tomás segítségét kéri, és ketten szállnak szembe a szelleminvázióval."Negyvenegy nap alatt vesszük fel ezt a bonyolult és akcióval teli történetet, most vagyunk túl a felén, de még mindig akadnak olyan szereplők, akikkel először találkozom a forgatáson" - mondta Bergendy.A csaknem kétórás, szélesvásznú filmet digitális kamerával veszik fel, a technikai felszerelésen nem, inkább a forgatási napok számán spóroltak, hiszen ideális esetben 50-60 nap kellett volna. Sok a hosszas előkészítést igénylő akciójelenet, és a kísértetfilm hangulatának megteremtésére is időt kell szánni.- jegyezte meg a rendező.A kísértetfilm szellemei és számos egyéb különleges effektus majd az utómunka alatt születik meg, a forgatáson csak jelzésszerűen tűnik fel.- magyarázta a rendező.A forgatást a hideg mellett a hóhelyzet is nehezíti. "A történet ugyan télen játszódik, de úgy terveztük, hogy nem havas tájban, mert azt mesterségesen létrehozni nagyon drága. Nem jött jól, hogy közben mégis leszakadt a hó, mert a jelenetek egyik fele addig már leforgott. Ezen úgy tudunk segíteni, hogy majd veszünk fel olyan snitteket, ahol elered a hó, ami megmagyarázza a havas helyszínt" - magyarázta.A falusi világ megteremtéséhez a Felvidéken is találtak jó helyszínt - idézte fel Bergendy -, de erről le kellett mondania a produkciónak, mert nagyon költséges lett volna. Két hely maradt a döntőben: Nyíregyháza és Szentendre, s végül azért is választották az utóbbit, mert közel van Budapesthez, ahol a szereposztás színészei dolgoznak.A stáb több mint hat hetet tölt a skanzenben, külső és belső jeleneteket vesznek fel, ám egyes belsők díszleteit majd stúdióban építik fel. Fóton is készülnek külső díszletes felvételek, mert a skanzenben nem lehet tüzet rakni, nem világíthatnak a korszakra jellemző fáklyákkal. Megfordulnak még néhány látványos külső helyszínen, Sóskúton, Budaörsön és a Pilisben is - számolt be róla Bergendy.A film elején egy fronton játszódó és egy vásári jelenet teremti meg a kor hangulatát.- magyarázta."Hűséges típus vagyok, Klem Viktor új a csapatban, de nagyon örülök, hogy őt választottuk a főszerepre" - mondta.Klem Viktor már több zsánerfilmben, köztük A Viszkisben dolgozott korábban. "A negyedik filmemből a negyedik műfajt csinálom, ebből a szempontból szerencsés vagyok" - mesélte a színész az MTI-nek az esti forgatásra készülődve a skanzen egyik parasztházában.- idézte fel a horrorral kapcsolatos élményeit.Hozzáfűzte, hogy őszintén örül a rendezővel való találkozásnak, megnyugtató vele dolgozni. "Tudniillik pont annyit mond, pont annyit mutat és úgy vezet rá egy jelenetre, ahogy arra szüksége van egy színésznek, emellett éppen annyi szabadságot és önállóságot is enged, amire viszont nekem személy szerint van igényem. Szinte mindenről konkrét elképzelései vannak, de vállalja azt is, ha valamiről nincs. Olyankor odajön, belenéz a szemembe, és azt mondja: akkor ezt most találjuk ki, hogy legyen" - mesélte.Az Annát alakító Hais Fruzsina remek partner - árulta el Klem Viktor. Mint mondta, már forgatott gyermekszereplőkkel, de Fruzsina tehetségét, intelligenciáját és humorát egészen különlegesnek tartja. "Olyan érett és megbízható, mintha egy felnőtt kollégával dolgoznék" - dicsérte.Az első magyar horrorfilm a Magyar Nemzeti Filmalap 600 millió forintos támogatásával, a Szupermodern Filmstúdió gyártásában készül, producere Lajos Tamás és Köves Ábel. A Post Mortem várhatóan 2020-ban kerül a mozikba.