Felépítették a Szabadság híd mását Kínában, villamossal együtt - fotó, videó

A Huawei új központjának saját villamoshálózata lesz, amelyet úgy építettek meg, hogy áthaladjon 12 európai városon. Természetesen nem a teljes városokon, hanem kompletten felhúztak az adott városokból városrészeket, amelyeken a villamos átmegy. Vannak részletek Granadából, Londonból és Prágából is, de a magyarok számára legérdekesebb, hogy egyben felhúzták a Szabadság hidat is, amelyen át is megy a villamosA fényképeket a VEKE szúrta ki és posztolta a Facebookra, de egyébként, miután nyitás előtt bejutottak a központba.