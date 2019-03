Felbecsülhetetlen értékű reneszánsz falfestményeket fedeztek fel Lengyelországban

Fotó: Piotr Koper/ Facebook

Huszonnégy felbecsülhetetlen értékű, reneszánsz kori falfestményt talált a délnyugat-lengyelországi Wroclaw közelében egy lengyel férfi, aki évekkel ezelőtt az állítólagos náci aranyvonat keresőjeként szerepelt a nemzetközi hírekben.A helyi legendákért rajongó Koper a palota hajdani báltermét fedő barokk kupola maradványait akarta leemelni, amikor megakadt a szeme a régi vakolat alól kilátszódó festményeken - írja a thefirstnews.com."A vakolat eltávolításakor megláttunk egy festményrészletet" - idézte fel a férfi, hozzátéve, hogy miután újabb falfelületeket tisztítottak meg, egy sor remek állapotban lévő festményt találtak.A portrékat január végén tárták fel, a palota tulajdonosa, Krzysztof Wieczorek azonban csak a közelmúltban számolt be a felfedezésről.A nagyjából ötven négyzetméteren elterülő, 24-28 portré közül eddig csupán tízet sikerült feltárni, és azonosítani a rajta szereplő alakot. A bálterem egyik oldalán Szilézia középkori uralkodóinak, a másikon négy római császárnak a képe látható.A portrék egy része nem teljes, feltehetőleg akkor sérültek meg, amikor a 18. században valaki elkezdte átalakítani a termet és több centiméter vastag vakolattal borította be a falakat.A már feltárt portrék közül az utolsó a Habsburg-családba tartozó I. Ferdinándot ábrázolja, aki 1558-1564 között volt német-római császár. A szakemberek ez alapján becsülték úgy, hogy a képek a 16. századból valók, de pontosabb meghatározás akkor lesz majd lehetséges, ha az utolsó portrét is kiszabadítják a vakolat alól.Koper neve 2015-ben bukkant fel a nemzetközi sajtóban, amikor egy másik kincsvadásszal, a német Andreas Richterrel együtt a legendás náci aranyvonat nyomába eredt a délnyugat-lengyelországi Walbrzych közelében, egy olyan helyen, ahol egy haldokló német katona vallomása és saját kutatásaik alapján a kincsekkel teli szerelvényt sejtették a föld mélyén.Hónapokkal később azonban arról számoltak be, hogy nem találták meg sem a keresett alagutat, sem az abban gyanított náci aranyvonatot.