Február végén kerül a mozikba a Piedone nyomában című portréfilm

Február 28-tól lesz látható országszerte több moziban a Piedone nyomában című portréfilm kibővített változata, amely Bud Spencer olasz színész kalandos életét és személyiségének kevésbé ismert oldalát mutatja be a nézőknek.Király Levente alkotása, a Piedone nyomában című portréfilm kibővített, másfél órás moziváltozata sosem látott archív felvételekkel, családtagok, sportolók és színészkollégák visszaemlékezéseivel mutatja be Carlo Pedersoli sokrétű munkásságát és derűs, pozitív életfilozófiáját. A bemutatóra a filmszínész lánya, Cristiana Pedersoli is Budapestre látogat - közölték a film forgalmazói az MTI-vel.A Carlo Pedersoli néven született színészt Bud Spencerként ismerte meg a világ, de kevesen tudják, hat nyelven beszélt, 16 évesen Olaszország legfiatalabb egyetemi hallgatójaként kezdett jogi szakon tanulni. Később vegyészmérnöknek tanult, majd nyugdíjas korában pszichológia szakra iratkozott be, ahol később oktatott is.Emellett hétszeres olasz úszóbajnok és Európa-bajnoki bronzérmes vízilabdázó volt, két olimpián is részt vett, 1952-ben Helsinkiben és 1956-ban Melbourne-ben.Eredetileg nem készült színésznek, kisebb szerepek mellett a hatvanas években egy lemezcégnek dolgozott, nápolyi dalokat és popzenéket szerzett, reklámfilmeket készített az olasz tévének és a forgatókönyvírásba is belekóstolt. Első főszerepe, az 1967-es Isten megbocsát, én nem! című film sikere miatt végül a színészet felé fordult és kedvenc sörmárkája és színésze nevéből összeállt művészneve, a Bud Spencer.A spagettiwesternek és akcióvígjátékok mellett képzett pilótaként több mint 2500 órát töltött a levegőben, saját légitársaságot is alapított. A szakácsmesterség iránt is érdeklődött, Bud Food néven saját étteremlánca volt, feltalálóként pedig 12 szabadalmat mondhat magáénak, kisebb találmányok mellett egy barátjával közösen óceánjáró hajót is tervezett, ami meg is épült.Rengeteget jótékonykodott, az UNICEF nagykövetének is megválasztották, kampányolt a vakokért és gyengén látókért, felemelte a hangját a kábítószer-használat és a háborúk ellen is. Saját varróüzemében gyermekruhákat tervezett, filozófiai témájú könyveket és háborúellenes dalokat írt, sőt a politikusi pályán is kipróbálta magát.A több mint négy éven át, öt országban és negyvenöt közreműködővel forgatott portréfilmben számtalan további érdekes történet elevenedik meg Bud Spencerről és a róla szóló visszaemlékezések mellett a jól ismert, ikonikus filmrészletek sem hiányoznak az alkotásból."Bud Spencerre jellemző a keresztény értékek megtartása, a munka, a családi élet és a közérdek szolgálata terén kifejtett áldozatos tevékenysége olyan emberi példa, amelyet érdemes és kell is közvetíteni a felnövekvő nemzedékek felé" - mondta korábban a filmet készítő Király Levente, a közmédia kiemelt szerkesztője.A Piedone nyomában bemutatóját pénteken tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, ahol koncert és plakátkiállítás színesíti a programot. A vetítés előtt a Bud Spencer & Terence Hill Emlékzenekar lép fel, akik a páros legnépszerűbb filmzenéiből válogatnak dalokat.