Február 6-tól újra lesz Magyar Nemzet

"Tisztelt Olvasónk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Magyar Idők napilap nevet vált, 2019. február 6-tól Magyar Nemzet néven fog megjelenni" – számolt be a Magyar Idők szombati számában megjelent bejelentésről a 24.hu.A közlemény a Magyar Idők weboldalán is megjelent.Olvasóikat arról is tájékoztatták, hogy a névváltoztatás nem hoz magával semmi más változást.

A névváltoztatás nem érinti a lap tartalmát, a formátumát, az árát és a kiadó személyét (Magyar Idők Kiadó Kft.).

A Magyar Nemzet a Magyar Idők alatt megszokott irányt és szerkesztőségi elveket fogja képviselni a későbbiekben is.

A Magyar Idők eredetileg a Napi Gazdaságból alakult meg 2015. szeptember 1-én, miután épp négy éve, 2015. február 6-án felállt a Magyar Nemzet, a HírTV és a Lánchíd Rádió több munkatársa, majd közösen hozták létre az új jobboldali napilapot - idézte fel a napi.hu.A Magyar Nemzet tavaly áprilisban a parlamenti választások után szűnt meg, miután a korábbi tulajdonos Simicska Lajos bezáratta azt.