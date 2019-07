Fantasztikus négyes robbantja be csütörtökön a slágerbombát és egy igazi klasszikust hoz vissza a zenedivatba, itt a "Casanova" 2019-es, még pörgősebb, még szexibb és még fülbemászóbb verziója!30 éve fenekestül forgatta fel a '80-as évek diszkóit Zoltán Erika "Casanova" című slágere. Sikere azóta is töretlen, ennek apropóján pedig a popszcéna legmenőbb előadói összefogtak, és egy XXI. századi verzióban pörgetik újra a már jól ismert sorokat.A sikercsapat felvételét Magyarország top producerének zenei alapja nyitja, az újhullámot Dér Heni és Curtis rapszólói és odamondós szövegei adják, hogy aztán Zoltán Erika klasszikus refrénjével kiteljesedjen a dal.A slágervárományoshoz egy zseniális videóklip is készült, amelyben tényleg minden arany, ami fénylik, Dér Heni és Zoltán Erika pedig legextrémebb kollekcióikkal kápráztatják el a nézőket. A rendezésért Miki357 felelt, akinek tehetségére nem csak a zeneiparban, hanem a fotósok világában is felfigyeltek, alkotásait például már Berlinben is bemutatták.Most pedig jöjjön a dal és a klip, ami biztosan a hete fénypontja lesz: