Facebook botrányok - idén új adatvédelmi szabályozások jöhetnek

A Facebook kínai cégekkel osztotta meg a felhasználók adatait A New York Times című amerikai napilapban megjelent beszámolót követően a Facebook mobil partnerségekért felelős elnökhelyettese, Francisco Varela közölte, hogy a közösségi médiaóriás mintegy 60 vállalatnak - köztük a személyi számítógépeket gyártó Lenovónak, illetve a távközlési eszközöket gyártó OPPÓ-nak és Huaweinek - tette lehetővé, hogy szerződéses alapon hozzáférjenek felhasználói egyes adataihoz.

Európa reagált legelsőnek: A GDPR volt a minta Amerikának

Per per hátán

Fiókokat is töröltek - ez még nem a vég a Facebooknak

Tavaly márciusban kezdődött a Facebook mélyrepülése, mikor a Cambridge Analytica nevű céget azzal vádolták, hogy politikai célra gyűjtötték be a felhasználók személyes adatait, azok beleegyezése nélkül. Erről korábban így írt lapunk:Ezek után még volt pár botrányban főszereplő a Facebook, ami nem volt mind adatvédelemmel kapcsolatos, de az a kép kezdett kirajzolódni a cégről, hogy felhasználók milliójának adatait igyekszik benyelni és minél több pénzt csinálni belőle.A Facebook botrányaira a szabályzó hatóságoknak is lesz válasza, ami minden más olyan cégre is hatással lesz majd, aki a felhasználók személyes adatait őrzi. - írja a computerworld.hu Júniusban a Facebook maga ismerte el, hogy több, mint 60 hardvergyártónak szolgáltat adatokat, köztük a Lenovónak, Huaweinek és az Oppónak. Emiatt a hírszerző ügynökségek világszerte hívták fel a figyelmet arra, hogy a kínai technológiai cégek biztonsági fenyegetést jelentenek, erről bővebben itt olvashat:Decemberben szintén a Facebook egy olyan biztonsági hibára figyelmeztette felhasználóit, mellyel e-mailcímek, telefonszámok, lakóhelyek, születési dátumok, és keresési előzmények kerülhettek illetéktelen kezekbe.Mindezek után a 2018-as évet is botránnyal zárta Zuckerberg cége. Ezt az esetet a New York Times hozta napvilág, mely szerint a Facebook az Amazonnak, a Microsoftnak és a Netflixnek a korábbiaknál jóval nagyobb betekintést adott felhasználóik személyes adataiba. Az adatmegosztási megállapodások olyannyira kiterjedtek voltak, hogy a Facebook valószínűleg megsértette a Federal Trade Commission (FTC) amerikai kereskedelmi szabályozó hatósággal kötött 2012-es, úgynevezett beleegyezési megállapodást, amely megtiltotta a közösségi szolgáltatásnak, hogy a felhasználók adatait azok kifejezett engedélye nélkül megossza másokkal.Mindezek után idén nagy hangsúlyt fektetnek a cég biztonságtechnikai fejlesztéseire.Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (General Data Privacy Regulation, GDPR) 2018. májusi, és a meglepően szigorú kaliforniai adatvédelmi törvény egy hónappal későbbi elfogadását követően komoly lendületet kapott az amerikai kongresszus adatvédelemmel és -biztonsággal kapcsolatos törvényalkotási tevékenysége is. December közepén egy tizenöt demokrata párti szenátorból álló csoport bemutatta a Data Care Act nevű törvénytervezetet, amely megköveteli az ügyfeleitől személyes adatokat gyűjtő vállalatoktól, hogy megfelelő lépéseket tegyenek a személyes információk védelme és a fogyasztókat károsító felhasználásának megakadályozása érdekében.Az internetes és technológiai vállalatok által támogatott Data Care Act azonban csupán egyike annak a néhány törvényjavaslatnak, amelyek célja az adatvédelmi előírások szigorítása. Ezek közül a legjelentősebb a Consumer Data Protection Act. Ez a javaslat szigorú pénzbüntetéseket helyez kilátásba az adatvédelmi előírásokat megszegő vállalatok ellen, sőt kötelezően kiszabandó börtönbüntetéssel fenyegeti azokat a cégvezetőket, akik éves jelentésükben hazudnak az FTC-nek.A Cambridge Analytica eset után töméntelen mennyiségű pert akasztottak a Facebook nyakába, főként az adataikat féltő felhasználók, és befektetők, akik hanyagsággal, valamint az adatvédelmi előírások, fogyasztóvédelmi rendeletek és szövetségi törvények megsértésével vádolták meg a vállalatot.December 19-én a District of Columbia régió igazságügyi minisztere, Karl Racine perelte be a Facebookot, főleg a Cambridge Analytica eset miatt, főleg azért, mert szerintük Zuckerberg cége megsértette a Consumer Protection Procedures Act nevű fogyasztóvédelmi törvényét.A botrányok fényében rengeteg felhasználó törölte a profilját. Van, aki szerint így a MySpace sorsa vár a Facebookra is, de őket cáfolják a számok. Európát annyira nem érinti a Facebook ténykedése, vagy nem adnak meg annyi személyes adatot az európai lakosok, vagy nem olyat adnak meg, ami ne lenne nyilvános.Walt Mossberg, a Wall Street Journal korábbi technológiai guruja, a Recode társalapítója tweetjében közölte a követőivel, hogy törli a Facebookot. Nem a saját fiókját féltette, hanem a saját felfogásával és értékrendszerével ütközik az, ami a Facebooknál történt az elmúlt évben. Mossberg egyébként felvetette, hogy meg kéne kérdezni a felhasználóikat a közösségi médiának, hogy használhatják-e a személyes adataikat, és ha igen, ezért mennyit fizet az adott személynek a vállalat.Sok híresség is törölte a Facebook oldalát, mint például Cher, de mégis olyan részévé vált az embereknek a Facebook, amiről nem mondana le egykönnyen. Amerikában a megkérdezettek átlag 1000 dollárt kérnének csak azért, hogy egy évre inaktiválják fiókjukat.A közösségi oldal tavalyi botrányai miatt eseménydús év elé nézünk, ugyanis radikálisan újraírhatják a biztonsági és adatvédelmi szakemberek számára követendő szabályokat a tavalyi esetek.