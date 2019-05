Ezzel az interjúval hangolódjon a következő Zséda koncertre - videó

Utazzon vissza az időben Zsédával! Mire emlékszik a kétezres évekből? Cotton Club Singers, "Szeress most", Rogue koncert és még sok-sok kedves emlék, amelyeknek egy közös eleme van, Zséda.



A nagyszerű énekesnő a Magneoton Spotlighban mesél karrierjének kezdetéről és a kitörésről.



A popdíva megosztja érzéseit arról a napról is, amikor telt házas koncertet adott az Arénában, alig egy évvel kisfia születése után, de Zséda azt is elmondja a nézőknek, hogy milyen az élet egy kamasz gyerekkel...