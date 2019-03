Ezzel a hölggyel került pikáns szituációba Emilio - videó, fotók

Gyertyafényes vacsora, bor, festői környezet – egy ilyen helyen minden adott ahhoz, hogy egy pár jól érezze magát. Így volt ezzel Emilio is, aki a romantikus helyszínen nem mással, mint egy csinos, fekete hajú szépséggel töltötte az időt. Azonban ez a hölgy ezúttal nem a felesége, Tina volt.– A Tiltott gyümölcs című dalom klipjét forgattuk, tizenhat órát dolgoztunk azon, hogy elkészüljön. Az egyik nagyon jó barátunk, Lili szerepel a klipben, de a feleségem Tina is feltűnik benne. A szerelem, az érzelmek és a félrelépés a dal témája, így egy igazán szenvedélyes klip készült hozzá – árulta el Emilio, akinek felesége is jelen volt a klip forgatásakor.– Nagyon furán éreztem magamat a klip forgatásának azon a részén, ahol Emilio egy másik nővel közeli kapcsolatba került. Persze tudom, hogy minden csak a klip kedvéért történt, de miközben forogtak a kamerák és láttam őket együtt, egy kicsit összeszorult a torkom. A hűség nálunk nem kérdés, szeretjük, tiszteljük egymást az első pillanattól kezdve. Mivel sokan rajonganak Emilioért el kellett fogadnom, hogy vannak nők, akik üzenetekkel, ajándékokkal bombázzák. Tudom, hogy nincs okom aggodalomra, de nem könnyű az ilyen helyzeteket kezelni – mondta Tina, akinek alakítását és a klip előkészületeit a Drága családom hétfői epizódjában láthatják a nézők a Sláger TV-n.