Ezt üzente Szirtes Tamásnak a Sugarloaf frontembere

Tóth Szabi, a Fonogram-díjas rockzenész évtizedek óta meghatározó alakja a hazai zenei életnek Sugarloaf nevű formációjával. Azonban nemcsak a zenéért, de a színházért is rajong a zenész.



– Bár nem vagyok egy túl gyakran színházba járó típus, de amikor megnézek egy előadást, azt azért teszem, mert száz százalékban érdekel. Vagy maga a darab, vagy a színészek vagy mindkettő – mesélte Tóth Szabi, aki azt is elárulta, hogy egyik legnagyobb vágya is a színházhoz kötődik.



– A Macskákat rengetegszer láttam. A Madách Imre Gimnáziumba jártam, történelem tagozatra, de volt színjátszókör, én pedig ott is feszegettem a határaimat. Nem nekem való a színészet, de mivel közeli kapcsolatban voltunk a színházzal, bejárhattunk, statisztálhattunk – árulta el a Kalandozó vasárnapi adásában Tóth Szabi, aki rajong a Macskák című darabért.



– Örök kedvencem, szinte minden szereposztásban láttam. Bár nincs színészi ambícióm, de ha Szirtes tanár úr egyszer felajánlana egy szerepet, akkor szívesen lennék bármelyik macska. Mondjuk a harisnyás jelmez biztos furcsán állna rajtam, de úgyse lennék felismerhető a smink miatt – mondta Tóth Szabi.