Ezért pattant ki féltékenységi vita Tina és Emilio között

Bár Tina és Emilio házasságát nagy boldogság jellemzi, egy-egy nézeteltérés megesik a páros között. Arra azonban még sosem volt példa, hogy hangos, kibékíthetetlen veszekedésbe keveredjenek. Most azonban – a tréfa kedvéért – egy ilyet is bevállaltak. Barátjukat, Robertot szerették volna megviccelni ezzel, így akciójukhoz rejtett kamerát használtak és apait-anyait beleadtak.



– Egyszer már telefon-betyárkodtunk vele, de azt is élvezte. Viszont most fogjuk csak igazán megviccelni őt. A legkellemetlenebb, ha valaki házastársak vitájába keveredik. Mi Emillel egy féltékenységi jelenetbe fogjuk őt csöppenteni, improvizálni fogunk – mondta Tina, aki teljesen hitelesen borult ki azon, hogy Emilionak egy nő fotókat küldözget.



Persze mindebből egy szó sem volt igaz, ám Emilio heves reakciója is olyan valódira sikeredett, hogy Roberto csak a fejét fogta a páros veszekedésének kereszttüzében. Tina és Emilio végül leleplezték magukat és megnyugtatták barátjukat, hogy a történetből egy szó sem igaz: házasságuk boldog és harmonikus, féltékenységnek nyoma sincs.



– Az Emilio famíliához jönni nem életbiztosítás. Itt senki sincs biztonságban – mondta Emilio nevetve a ma 21:00-től látható Drága családom legújabb epizódjában.