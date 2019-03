Ezért lett újra szingli Király Linda

Király Linda hozta meg a nehéz döntést, melynek részleteiről a 24.hu is beszámolt a Best magazin nyomán.

Zsomborral barátsággal kezdődött, hiszen az öcsém legjobb haverja volt, aztán szerettünk egymásba. Amikor észrevettem magamon, hogy újra azt a barátságot érzem iránta, mint amikor még nálunk lógott, akkor jöttem rá, hogy lépni kell. Nagyon nehéz döntés volt, de el kellett engednünk egymást. A barátnőim egytől egyig értetlenül néztek, amikor elmondtam nekik, hogy döntöttem, de nem tudtadk eltántorítani. Tudom, hogy rengeteg nő marad benne egy elkényelmesedett kapcsolatban, sőt, sokkal rosszabbakban is, mert félnek lépni mert tartanak a bizonytalanságtól, az ismeretlentől, az egyedülléttől. Képes lettem volna leélni Zsombi mellett az életem, hiszen kedves, vicces, és tényleg nagyon szeretem, de úgy éreztem, az élet túl rövid, mi pedig fiatalok vagyunk, mindketten megérdemeljük egy új kezdet lehetőségét.

- mondta az énekesnő a hetilapnak. Arról is beszélt, hogy 16 éves kora óta most először szingli.Elmondta azt is, hogy a szakítás folyamatát egy halálközeli élmény indította be. Az történt, hogy az alattuk lévő lakásban elektromos zárlat keletkezett, és valahogy áram került Linda fürdőkádjába is, mikor ő éppen fürdött. Kórházba kellett szállítani, sokáig volt sokkos állapotban ettől. A lakásba vissza sem tudtak költözni, ezért a párja a szüleihez ment, Linda pedig Amerikába.

Azt hiszem, már akkor látnom kellett volna, hogy a sors külön utakra sodor minket.

Arról is beszélt a Best magazinnak, hogy Amerikában folytatja karrierjét, ott filmzenék írására és éneklésére kérték fel, de egy magyar nyelvű lemezt is ki fog adni a közeljövőben, mely 2002 óta az első ilyen album.