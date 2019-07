Ezért érzi képlékenynek az életét Kamarás Iván

Számtalan elfoglaltsága van az idei évben Kamarás Ivánnak, akit nemcsak a színdarabokban, de a zenés esteken, koncerteken is láthatnak a nézők. Bár a színész szeretett volna egy kis nyaralást beiktatni, erre nem sok lehetősége lesz.– Idén nem nyaraltam még, pihentem ugyan kicsit, de nem nyaraltam. Készülgetek a dolgaimra, szerencsére nagyon sok minden van most körülöttem – kezdte az RTL Klubon látható Kalandozóban Kamarás Iván, aki a Balaton nagy rajongója. – A Balaton mindig a terveim között szerepel, de az élet általában keresztülhúzza a számításaim. Nem jutok el oda vagy ha igen, nem tudok hol megszállni, mert annyira utolsó pillanatban indulok útnak, de ez ilyen. Annyira képlékeny a színészek élete és sorsa, hogy képtelenség bármit előre is foglalni, ahogy egyébként ezt kéne. Szeretem a Balatont, különösen az északi partot. Gyerekkoromból a balatonfüredi és tihanyi nyaralások, de a balatonlellei és balatonboglári úttörőtábor emléke is él az agyamban – mondta a színész, aki inkább az aktív pihenés híve.– Nem annyira szeretem a wellness hoteleket, az aktív pihenés híve vagyok. Inkább úszom, mint henyélek. Azokat a helyeket részesítem előnyben, ahol lehet úszni és utána kicsit pihenni is. Túrázni is szeretek, de kicsit tartok a kullancsveszélytől – árulta el a műsorvezetőnek, Tuka Nikinek Kamarás Iván, aki hamarosan nagyszabású koncertet ad, melyen Tóth Vera is fellép.