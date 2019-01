Ez vár ránk 2019-ben - Mutatjuk az éves horoszkópot!

Horoszkópjából megtudhatja, mit tartogat önnek a jövő esztendő, és hogy mivel támogathatja a szerencséjét - a Bors összeállítása KOSMunka: a Kos többnyire nagy lelkesedéssel kezd bele minden, számára újdonságot jelentő dologba, és erre a 2019-es évben szüksége is lesz. Olyan fordulatok várnak rá a munkában, amire egyáltalán nem számít, de ha megtanul csapatban dolgozni és megbízni munkatársaiban, akkor sikerre számíthat. A túlzott költekezést azonban vissza kell fognia.Szerelem: már az év eleje is kiváló lehetőséget biztosít új kapcsolat kialakítására, ami később mély szerelemmé alakulhat. Sokan a közvetlen baráti társaságukban találnak társra. A már együtt élők helyrehozatják, tökéletesíthetik kapcsolatukat, lesznek, akik a családbővítést is tervezik.Egészség: sokakkal ellentétben a Kosnak marad energiája az év eleji hónapokra, de ezt be kell osztaniuk, és gondoskodniuk kell a feltöltődésről, hogy később is megmaradjon a lendületük. Jegyük a fejjel van kapcsolatban, ezért a stressz és a rosszkedv gyakran párosulhat náluk fejfájással. Ezt igyekezzenek inkább gyógyteákkal csillapítani.Cél: ebben az évben törekedjenek arra, hogy lelki és anyagi fejlődésüket úgy valósítsák meg, hogy közben ne csak körülöttük forogjon a világ, másokra is legyenek tekintettel!Segítő, szerencsehozó kövei: rubin, jáspis, citrin.BIKAMunka: a legtöbb változásra ők számíthatnak a munka terén. Az egyébként meggondolt és megszokásaihoz ragaszkodó Bikára számtalan fordulat és változás vár az új esztendőben. Azok, akik idomulnak ezekhez, merészek lesznek, olyan sikereket érhetnek el, amiről eddig nem is álmodtak.Szerelem: akik állandó kapcsolatban élnek, örülhetnek a megszokott nyugalomnak. Akik viszont engednek a csábításnak, számítsanak arra, hogy az egész életük felfordul. Az egyedülállók egy korábban megszakadt kapcsolatuk újjáélesztésére számíthatnak, de az is esélyes, hogy ügyintézés közben ismerkedjenek meg egy új partnerrel.Egészség: itt az ideje annak, hogy komolyabban foglalkozzon az eddig halogatott kivizsgálásokkal, és azokkal a problémákkal, amikről eddig nem vett tudomást. Ezek után közérzete is jelentősen javul. A Bika je­gyű­ek legérzékenyebb testrésze a nyak, a vállak és a torok, igyekezzenek ebben az évben is fokozottan óvni ezeket a területeket.Cél: 2019-ben törekedjenek arra, hogy a földi javak ne tereljék el a fi­gyelmüket a hosszú távú cél­jaikról. Mindig össz­pon­tosítsanak arra, mit profitálhatnak a pillanatnyi örömből, illetve ab­ból, ha ellenállnak annak.Segítő, szerencsehozó kövei: akvamarin, malachit, rózsa-kvarc.IKREKMunka: az elmúlt év után most egy stresszmentesebb időszak vár a jegy szülötteire. Ez főleg azokra érvényes, akik törekednek az együttműködésre, és a türelmüket is sikerül megőrizni a feszültebb helyzetekben. Emellett tavasz közepétől anyagi gyarapodásra is készülhetnek, ami ráadásul kiszámítható is lesz.Szerelem: a párkereső Ikrek belevetik magukat a szórakozásba, de nem fecsérlik az idejüket olyanokra, akikről tudják, nem illik hozzájuk. Azokban a tartós kapcsolatokban, ahol régi, elrejtett problémák bújnak meg a mélyben, ott elérkezett az idő, hogy mindent tisztázzanak. Lesznek, akiknek a hűségét teszik próbára.Egészség: nagy szüksége lesz a pihenésre az év elején, ezért törekedjen arra, hogy szabadidejét most ne kösse össze a munkával. Ajánlott törekednie arra, hogy elsajátítson néhány relaxációs technikát. Az Ikrek jegy érzékeny részei a légzőszervek és a kezük. Krónikus problémáknál különösen figyeljenek ezekre.Cél: itt az ideje, hogy eldöntsék, melyek az igaz dolgok az életükben, és mik azok, amit hamisak. Ne hagyják magukat egy megszokott, de már rossz helyzetben, ideje változtatni!Segítő, szerencsehozó kövei: hegyikristály, tigrisszem, gránát.RÁKMunka: most érik be az eddigi tanulás gyümölcse. Lesznek, akik hobbijukat fejlesztik olyan szintre, hogy abból anyagi hasznuk is származik majd. Aki már egy ideje a váltáson töri a fejét, annak tavasszal több lehetősége is lesz erre. Több Rák munkahelyén nagyobb változás várható, ami akkor lesz zökkenőmentes, ha alkalmazkodnak.Szerelem: a kapcsolatban élő Rákot kísértés érheti, aminek ajánlott ellenállni, mivel biztosan rengeteg bonyodalmat okoz. Az egyedülállók is hasonló helyzetbe kerülnek, ők azonban válogathatnak az esetleges jelöltek közül. A család még nagyobb szerepet játszik majd az életükben.Egészség: túl sokat foglalkozik mások problémáival, gyakran nem jut ideje arra, hogy önmagával is törődjön. Ennek azonban ideje véget vetni, itt az ideje annak, hogy önmagát tegye első helyre. A jegy legérzékenyebb szerve a gyomra és az emésztőrendszere, amelyeket az érzelmeik is befolyásolják.Cél: az együttérző Rák szülöttek segítőkészségét gyakran kihasználják, ebben az évben meg kell tanulniuk nemet mondani. Nem szabad mindenkinek a problémáját ma­gukra venniük.Segítő, szerencsehozó kövei: holdkő, achát, kalcedon.OROSZLÁNMunka: végre fellélegezhetnek egy kicsit, főleg a 2019-es év harmadik hónapjától. A sok változásnak vége, állandósul a helyzet a munkahelyén. Azok azonban, akik épp ez elől szeretnének menekülni, májustól lesz erre remek lehetőségük. A saját céget működtetők jó partnerekre számíthatnak.Szerelem: kicsit vissza kell venniük az uralkodói stílusból azoknak, akiknél egyre gyakoribb a családban vita. A valódi odafigyelés csodát tesz a kapcsolattal. Ha nem a külsőre figyelnek, valódi kincset találhatnak!Egészség: jobban oda kell fi­gyelnie a lelki egészségére. Tartózkodnia kellene a szélsőségektől is, mind az evés, mind a testi erőfeszítések terén. A jegy a szívvel áll kapcsolatban, a stressz ennek problémájához vezethet.Cél: az elmúlt időszakban több ösztönzésre volt szükségük ahhoz, hogy új irányba induljanak. Találjanak olyan tevékenységet, amivel visszaszerzik korábbi erejüket!Segítő, szerencsehozó kövei: tigrisszem, macskaszem, citrin.SZŰZMunka: egy új kezdet érkezett el a jegy szülöttei számára. Számtalan lehetőséggel találkoznak, éppen ezért át kell gondolniuk, hogy melyikbe fektetnek energiát, hogy ne aprózzák el az erejüket. A jó választás anyagi gyarapodást is hoz számukra már az év közepén. A Szüzek remek elemzőképessége segítségükre lesz a jó döntésekben.Szerelem: a párkapcsolatban élők számukra előnyösen változtathatnak a kapcsolaton, de ehhez arra is szükség lehet, hogy időnként átadják az irányítást a párjuknak. Az egyedülállók fontos feladata, hogy először döntsék el, hogy pontosan milyen partnerre is vágynak.Egészség: egy jó étrenddel visszanyerhetik erőnlétüket, és akinek szüksége van erre, a régi alakjukat is. A stresszkezelésre ebben az évben különösen oda kell figyelniük, hogy a feszültség ne okozzon fizikai tüneteket. Jegyük szoros kapcsolatban áll az emésztőrendszerrel, a legkisebb feszültség is megpróbáltatást mér erre.Cél: hatalmas belső energiájuk van, ha mások megsegítéséről van szó, de most oda kell figyelniük saját vágyaikra, szükségleteikre is! Ne szorítsák háttérbe önmagukat!Segítő, szerencsehozó kövei: ametiszt, borostyán, lazurit.MÉRLEGMunka: különösen az év elején jön jól fejlett megérzőké­pessége, hallgasson bátran ösztöneire, ha arról van szó, elvállaljon-e egy új feladatot. Lesznek, akiknél nagy fordulatot hoz az év, többen akár új hivatást, munkakört is választhatnak az eddigi helyett. A Mérleg számára időnként nehéz a döntés, de most ne halogasson, hallgasson megérzésére!Szerelem: a család és a párja most mindennél fontosabb lesz a számára, gyakran még a munkát is félreteszi a kedvükért. Ez még azokra is jellemző lesz, akik a karrierjüket eddig minden elé helyezték. Az egyedülállók a megszokottnál több önbizalommal fogjanak bele az ismerkedésbe, többé ne beszéljenek magukról lekicsinylően!Egészség: most különösen fontos, hogy ne idegesítse magát azzal, hogy túlgondolja a dolgokat. Az ezzel keletkezett felesleges feszültség egészségügyi problémákat okozhat hosszú távon. Aki rendszeresen feladja a sportolást, az válasszon olyan mozgásformát, amiben valóban élvezetet talál. A jegy a vesékre és az ágyéki területre van hatással, különösen ügyelni kell egészségére.Cél: az év legfontosabb feladata, hogy ne akarjanak mindenáron mindenki kedvébe járni! Ez lehetetlen és felesleges feladat. Vállalják fel önmagukat vágyaikkal és esetleges gyengeségeikkel együtt.Segítő, szerencsehozó kövei: rózsakvarc, akvamarin, türkiz.SKORPIÓMunka: a 2019-ben hozott döntései határozzák meg, hogy milyen irányt vesz az élete a kö­vetkező néhány évben. Ezért éljen az adódó lehetőségekkel, még akkor is, ha azok több munkával járnak a megszokottnál. Ha megtalálja a megfelelő irányt, akkor már magabiztosan haladhat előre, ami anyagilag is erősíti majd.Szerelem: bár a kapcsolatok minősége két emberen múlik, a következő időszakban a Skorpióé lesz a főszerep, sok múlik azon, hogyan viselkedik a párjával. Szenvedélyesebbé vagy éppen feszültebbé is teheti a párkapcsolatát. Lesznek olyan egyedülállók, akik a gyermekáldás érdekében zűrösebb viszonyokba is belemennek, ezt azonban gondolják át előtte!Egészség: nem fenyegetik nagy egészségügyi problémák ebben az évben, így most teljes erőből oda tud figyelni a megelőzésre és a erőnléte fejlesztésére. Lelki egészsége megőrzése érdekében ne zaklassa fel magát az apróbb problémákon. A jegy a nemi szervekkel és a kiválasztó szervekkel áll kapcsolatban, ügyeljenek ezek egészségükre!Cél: a jegy szülötteinek egyik fontos feladata az év­ben, hogy megtanulják kezelni az erejüket és a má­sok­ra gyakorolt ha­talmukat minden megnyilvánulási formában.Segítő, szerencsehozó kövei: citrin, achát, aventurin.NYILASMunka: eljött az ideje, hogy teljesen a kezébe vegye az irányítást a karrierjében! Hallgassa meg barátai tanácsait, de a végső döntést mindig a saját véleménye alapján hozza meg. Az állást keresők viszont most ne szégyelljenek segítséget, protekciót kérni, a megszerzett helyen már bizonyíthatják rátermettségüket.Szerelem: az egyedülállók igen szerencsések lesznek 2019-ben, sokan több jelölt közül is válogathatnak. A családban azonban valaki több törődést igényel, figyeljen oda rá! Több párnál is gyermekáldás várható, akinél ez nem aktuális, ott a rokonokhoz érkezhet baba.Egészség: a többszöri próbálkozás az életmódváltásra most végleges elhatározás lesz, a jegy szülötteinek ebben az évben lesz ereje ezt elkezdeni, és tartja is magát új szokásaihoz. Akinek régóta elhúzódó betegsége van, az javulásra számíthat, de az apróbb problémákra is megoldást talál. A jegy fokozottan ügyeljen a combjára és a csípőjére.Cél: mindig nagyra értékeli az igazságot, de ezt tanulja meg olyan formában kezelni, hogy azzal ne bántson meg másokat. Találjon utat saját belső forrásaihoz, sokat profitálhat belőle lelkileg.Segítő, szerencsehozó kövei: türkiz, jáspis, lazurit.BAKMunka: a helyrehozások, újrakezdések és továbblépések éve jön el a Bak számára. Ígéretes lesz ez az év minden területén. Karrierjében új lendületet kap, többen egészen új úton indulnak el. Az állást keresők előtt több jó lehetőség is nyílik, lehetőségük lesz válogatni. A tanulásra is remek időszak ez az év, akár új szakmát is elsajátíthat.Szerelem: a családi és a baráti kapcsolataiban is jó lehetőségeket tartogat az év, különösen arra, hogy helyrehozzon korábban elrontott, megszakadt kapcsolatokat. Ugyanígy a szerelemben is visszatér a múlt, akár egy régi partner vagy már ismert helyzet képében.Egészség: figyeljen oda az önmérsékletre minden téren, így az étkezésben és a testmozgásban is. A túlzások most duplán ütnek vissza, a megtartott egyensúly viszont még kifizetődőbb lesz. Szánjon időt a pihenésre, próbáljon ki lelket is feltöltő sportokat. Különösen ügyeljenek a térdükre, az ízületeikre és a keringési rendszerükre.Cél: hatékonyan képesek megszervezni dolgaikat. Akik szeretnének feljebb lépni a ranglétrán, hagyatkozzanak jobban ösztöneikre, és tanulják meg kihasználni a fegyelmezettséggel és humorérzékkel vegyített természetüket.Segítő, szerencsehozó kövei: borostyán, kalcedon, ónix.VÍZÖNTŐMunka: remek lehetősége lesz önmaga fejlesztésére, sőt a szerencse is a vendége lesz. Most érdemes megtennie azt a lépést, amit már egy ideje halogat, legyen ez a tanulás vagy váltás a hivatásában, munkájában.Szerelem: nézzen jobban az arcok mögé! Ne higgyen el mindent, ami szép szavakba van burkolva, és vi­gyáz­zon, ne be­fo­lyásolja a látszat! Ebben az év­ben mindennél fon­to­sabb lesz az életé­ben az őszinteség. Hallgassa meg ba­rá­tai véleményét.Egészség: az ön­ben dúló feszültségért ne másokat hi­báz­tasson, inkább fi­gyelje meg, mi az, ami rendszeresen kiváltja, és próbáljon megszabadulni tőle. Ügyeljen arra is, hogy megmaradjon az önmagára és a másokra szánt idő egyensúlya, hogy le­gyen alkalma a feltöltődésre.Cél: mindig is hajlamosak voltak arra, hogy odafigyeljenek tágabb környezetükre, képesek arra, hogy megérezzék, mi lesz velük évek múlva. Most figyeljenek jobban erre a képességükre!Segítő, szerencsehozó kövei: fluorit, ametiszt, akvamarin.HALAKMunka: akkor ér el sikereket a munkájában, ha most minden kétséget félretesz. Ön­bizalommal feltöltekezve viszont a csúcsra járathatja a 2019-es esztendőt. A hivatalos ügyeknél és a szerződéskötéseknél viszont tartsa meg a kétségeket, mindent kétszer ellenőrizzen. Azok, akik váltani szeretnének, hallgassák meg azokat is, akik már pórul jártak.Szerelem: több múltbeli kapcsolata is visszaköszön ebben az évben, de csak akkor foglalkozzon velük, ha szabad még a szíve, mivel újra belebonyolódhat va­lamibe. A csa­ládbővítés is esélyes ebben az évben.Egészség: ne aprózza el az erejét feleslegesen, ha erőnlétét szeretné fokozni vagy étrendjén változtatni, akkor aprólékosan tervezze meg a lépéseket, hogy véghez tudja vinni. Hagyjon magának időt a pihenésre, amit főleg vízközelben érdemes tölteni. Legtöbb betegsége abból ered, hogy átveszik mások érzéseit.Cél: fontos, hogy a következő évben elkerülje a mártír és az áldozat szerepét. Szeret adni érzelmileg, de most figyelje, hogy jó helyre kerüljenek ezek az erők.Segítő, szerencsehozó kövei: gyöngyház, jade, holdkő.