Ez történik a szervezetével, ha ittasan vezet

Rácz István

Szilveszterkor még az is megiszik egy pohár pezsgőt, aki az év többi napján egy csepp alkoholt sem fogyaszt. Nincs ezzel semmi gond mindaddig, míg úgy nem döntünk, hogy autóba ülünk és az óévbú úztató buliból hazáig vezetünk. A zérótolerancia mindenkire érvényes, ráadásul nem csak a jogosítványunkkal játszunk, hanem emberéletekkel is akkor, amikor ittasan a volán mögé ülünk. Rácz István profi autóversenyző, és Szántó Nikolett profi Drift versenyző a RaceTaxi.Hu instruktorai pontokba szedté , miként hat az alkohol vezetési épességeinkre.Alkohol hatására romlik a látásunk, hiszen a pupillá nem tudnak alkalmazkodni sem a távolságokhoz, sem az esetlegesen megváltozó fényviszonyokhoz. A látóterünk beszű ülése miatt a perifériánkon történő eseményeket nemhogy nem látjuk, de még csak nem is érzékeljü .A végtagjaink lelassulnak, kevésbé lesznek épesek arra, hogy koordináltan mozogjanak. Ezáltal a fékezés, a gázadás, a sebességváltás is nehézségekbe ütközik, az autó pontos irányításáról nem is beszélve. Egyetlen pillanat alatt átcsúszhatunk a mellettünk lévő sávba, kanyarban felmehetünk a járdára, hogy aztán egy villanyoszlop állítson meg bennünket.Túlságosan bátrak leszünk az alkohol hatására, ezáltal pedig olyan özlekedési szituációkba is belemegyünk, amiket józan állapotunkban elkerülnénk. Nem érzünk felelősségtudatot, elveszítjü az önkontrollt, indulatossá, sőt, akár agresszívvé is válhatunk.Az elfogyasztott alkohol miatt lecsökken a reakcióidőnk, ésőn vesszü észre, ha valaki bevág elénk, vagy hirtelen fékez előttünk - ezáltal pedig jelentősen megnő a koccanásos balesetek kockázata.Az alkohol mellé Szilveszterkor a rossz látási viszonyok is társulhatnak.. A sötétben ésőn vagy egyáltalán nem vesszü észre a zebrán szabályosan áthaladó gyalogost, vagy az út szélén haladó kerékpárost.A RaceTaxi.Hu vezető instruktora Rácz István rámutat: annak ellenére, hogy 10 grammnyi alkoholt nagyjából egy óra alatt lebont a szervezetünk, semmiképpen se kockáztassunk. Ha alkoholt fogyasztottunk, ne üljünk az autóba! Tervezzü meg előre szilveszteri hazajutásunkat, fizessünk inkább a taxiért vagy a sofőrszolgálatért, minthogy felelőtlenségünk miatt kockára tegyü más, vagy saját magunk életét.