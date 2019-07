Ez lesz a neve Curtis fiának

A 29 éves rapper, Curtis március végén, a TV2 Tiszta lappal című dokumentumfilmjében jelentette be a nagy hírt, hogy édesapa lesz, s most az is kiderült, hogy milyen különleges nevet kapott a leendő trónörökösA nagy titokról Curtis görög származású menyasszonya, Kriszta lebbentette fel a fátylat a közösségi oldalán. A kismama egy különleges névvel ellátott tortapelenkával tudatta rajongóival, hogy kisfia az Árisz nevet viseli, amely magyarul nemes származásút jelent.A rapper korábban elárulta, hogy élete legnagyobb ajándékának tartja, hogy hamarosan szülő lesz.