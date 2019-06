Ez lehet a gamerek kedvenc monitorja

A Samsung a 27 colos CRG5 (C27RG5) gaming monitorral bővíti ívelt monitor portfólióját. A széria legújabb tagja olyan innovatív gaming funkciókkal érkezik, mint a villámgyors, 240Hz-es frissítési ráta és az NVIDIA G-SYNC kompatibilitás, miközben páratlan képi világot és erős, gyors teljesítményt biztosít, akár nagy felbontású játékok esetén is.„A Samsung a legújabb grafikai megoldásokat alkalmazza az innovatív ívelt kijelzőinél, így biztosítva lenyűgöző, újgenerációs játékélményt a gamerek számára – mondta Seog-gi Kim, a Samsung vizuális kijelzők üzletágának ügyvezető alelnöke. – A 240 Hz-es frissítési ráta és az NVIDIA G-SYNC kompatibilitás pedig lehetővé teszi, hogy a CRG5 ívelt gaming monitor felhasználói még a nagy grafikai igényű játékokat is tökéletes minőségben élvezzék."Az igazán magával ragadó élményt a 27 colos CRG5 monitor 1500R-es ívelt kijelzője biztosítja, amely a 240Hz RapidCurve ™ technológiának köszönhetően villámgyors frissítési rátával minimálisra csökkenti a kijelző válaszidejét. A monitort az NVIDIA hitelesítette, hogy az megfelel a G-SYNC kompatibilitás teljesítmény- és képminőségi követelményeinek, és könnyed, szaggatásmentes, illetve alacsony késleltetési idejű játékot biztosít, full HD felbontásban (1920x1080).A rendkívül kidolgozott és részletes képmegjelenítés érdekében a monitor 3000:1-es kontrasztaránnyal érkezik, valamint még mélyebb feketéket és világosabb fehéreket képes megjeleníteni, legyen szó a játék legfényesebb vagy akár legsötétebb részeiről. A CRG5 monitor függőleges igazítású (VA) panel kijelzővel is rendelkezik, amely a széles látószögnek köszönhetően magával ragadó játékélményt nyújt.A CRG5 vékony kávájának köszönhetően a monitor három oldalon is csaknem teljes kijelzős megjelenítést biztosít, valamint egy erős ergonomikus állvánnyal van felszerelve, amely hozzájárul, hogy a játékosok kényelmesen elmerülhessenek a játékban. A gamerek előre beállított megjelenítési opciók közül választhatják ki a játék műfajához illeszkedő beállításokat, a haladó szintű testreszabási lehetőségek pedig lehetővé teszik akár három különálló megjelenítési profil létrehozását, az egyszerű váltás érdekében.A CRG5 egy olyan, ívelt gaming monitor portfólió tagjaként mutatkozik be, amelybe többek között a forradalmi, 49-inch-es CRG9 is tartozik. A magasfelbontású, ultraszéles gaming monitor, köszönhetően a 32:9.es képaránynak, a drámai 1800R értékű ívelt kijelzőnek és a HDR1000 technológiának, magával ragadó, részletgazdag és színhelyes képet biztosít. A Dual QHD kijelző (5120x1440) megalkotására a Samsung a forradalmi Quantum Dot technológiáját használja, amely kivételes pontossággal képes megjeleníteni valósághű színeket.A CRG5 gamer monitor Magyarországon augusztus közepétől érhető el.A Samsung ívelt gaming monitoraival kapcsolatban további információ a https://www.samsung.com/hu/monitors/oldalon található.