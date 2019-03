Ez a színésznő kapta idén a Psota Irén-díjat

Átadták a Psota Irén-díjat szerdán a budapesti Rózsavölgyi Szalonban: az elismerést Für Anikó, az Örkény Színház színművésze vehette át a színházi világnapon - közölték a szervezők az MTI-vel.



Psota Irén (1929-2016) emlékére Almási Éva, a nemzet színésze hozott létre alapítványt, amely minden évben díjat adományoz annak a színésznek, akinek színpadi sokszínűsége, tehetsége, kiemelkedő képességei Psota Irén örökségéhez méltónak bizonyulnak. A nemzet színésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész nevét viselő díjra minden magyarországi színház állíthat jelöltet.



A Psota Irén-díj egy ezüstplakett, amelyen a Madách Színház legendás művésznőjének aláírása és kedvenc bohóca látható. A plakettet Rosta Péter grafikus tervezte és Tóth László ötvösművész készítette. Az idén harmadik alkalommal átadott díjjal pénzjutalom is jár.



A díjátadó ünnepségen összegyűltek Psota Irén pályatársai és tisztelői, hogy emlékezzenek a művészre a színházi világnapon, születésének 90. évfordulója alkalmából. A színpadon Psota Irén emlékezetes alakításait, színes egyéniségét fényképekkel és filmrészlettel idézték fel.



A díjazottat Mácsai Pál színművész, rendező, az Örkény Színház igazgatója és a díj kuratóriumának képviseletében Hegedűs D. Géza színművész is méltatta.



Für Anikó az Örkény Színházban - a honlapon olvasható információ szerint - jelenleg a Hamletben Gertrud királynéként, a Mesél a bécsi erdő című darabban Valéria szerepében, A hattyú című előadásban Mária Dominika hercegnőként látható, emellett játszik az Anyám tyúkja (1.) és az Anyám tyúkja (2.) című produkcióban is.



Almási Éva akkor határozott úgy, hogy létrehozza az alapítványt és a díjat, amikor 2016-ban a nemzet színészéve választották Psota Irén helyére. A díjat először, 2017-ben Hegyi Barbara kapta, tavaly pedig Hernádi Judit vehette át.



A Psota-díjat odaítélő kuratórium tagja Almási Éva, Törőcsik Mari, Hazai Kinga ügyvéd, az alapítvány elnöke, Hegedűs D. Géza, Lantos Endre főorvos és Langer János ügyvéd.