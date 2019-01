Extrákkal kiegészítve adják ki újra Keith Richards első szólólemezét

Az eredeti megjelenés harmincadik évfordulójára újra megjelenik Keith Richards első szólólemeze. A Rolling Stones 75 éves gitárosa Talk It Cheap című albuma március 29-én számos extrával érhető újra el.



A lemez abban az időszakban készült, amikor Richards és Mick Jagger, a Stones énekese közötti viszony rosszabb már nem is lehetett volna. A Talk Is Cheapen a brit gitáros társszerzője Steve Jordan dobos-ütőhangszeres volt.



Az album 1988 októberi megjelenése után kedvező kritikákat kapott, olyan világhírű rock- és dzsesszzenészek működtek rajta közre, mint például Maceo Parker, Patti Scialfa, Bootsy Collins vagy a Stones korábbi tagja, Mick Taylor.



Az eredetileg tizenegy számos Talk It Cheap most kiegészül hat bónuszdallal. Az anyag digitálisan, CD-n, vinylen és dobozban egyaránt elérhető lesz. A boxba eddig publikálatlan fotók, egy nyolcvanoldalas keménykötésű könyv, ritka relikviák, szövegkéziratok, poszterek és egy gitárpengető is kerül.



Keith Richards 1988 óta még két szólólemezt - Main Offender (1992), Crosseyed Heart (2015) - készített.