Exkluzív interjút készített Jamie Winchester a Celtic Woman sztárjával

A Celtic Woman tagjai.

Jamie Winchester

A szenzációs négyes Bill Clintonnak és Barack Obamának is énekelt már, Magyarországra másodjára hozzák el az ír népzenére, világslágerekre és látványos showműsorra épülő produkciójukat. A hegedűvirtuóz Tara McNeillel, a Celtic Woman tagjával honfitársa, Jamie Winchester készített interjút.Hihetetlenül büszke vagyok az ír származásomra. Írország gazdag zenei örökséggel rendelkezik, és nagyon szerencsések vagyunk, hogy ezt megoszthatjuk a világgal. Az írek híresek arról, hogy nagylelkűek, erősek, tudnak szeretni és mindig nyitottak egy jó bulira, így nagyon boldog vagyok, hogy ír nő lehetek. Büszke vagyok rá, hogy hazám zenéjét és kultúráját mutathatom be, ugyanakkor érzem is ennek a felelősségét, hiszen minden előadáson adok egy darabkát Írországból a közönségnek.Előadtam már egy magyar táncot, a csárdást és imádtam! Úgy érzem sok a hasonlóság a csárdás és a mi táncaink között, remek lenne látni, ahogy ír táncosok magyar népzenére mozognak. Az ír és a magyar népzene hegedűjátéka nagyon sokban hasonlít, ugyanazok a díszítések, fordítások, vágások találhatóak meg mindkettőben. A magyar zenét és éppen olyan szenvedélyesnek érzem, mint a miénket.Elmentem futni egy városi parkba és lenyűgözött a gyönyörű építészet. Szívesen maradtam volna még pár napig, hogy felfedezzem ezeket az elképesztő épületeket. Imádtam a közönséget is, alig várom, hogy ismét nekik játszhassak.Talán az Enchanted Way, ez egy annyira vidám szám, amelyben egy kicsit összekacsinthatok a zenekarral, majd megérkeznek a színpadra az elképesztően tehetséges táncosaink. Hihetetlenül jól szórakozunk ilyenkor és a közönséget is nagyon megmozgatja.Azt az életérzést szeretnénk feleleveníteni a színpadon, ami az írországi Johnstowni várban kerített hatalmába bennünket, amikor az Ancient Landet forgattuk. A színpad egy nagy kelta kereszt, amin lépcsők és platformok vannak. A kivetítőkön a kastély képei, boltívei láthatók és elképesztő fényeffektjeink is vannak. Azt szeretjük a leginkább, amikor mind együtt vagyunk fenn ezen a csodás színpadon, nem is lennénk a Celtic Woman nagyszerű zenekarunk és táncosaink nélkül.Szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen fantasztikus nőkkel oszthatom meg a színpadot. Maireadnek gyönyörű, tiszta hangja van, amely a klasszikus darabokhoz és a népdalokhoz is jól illik. És micsoda hangterjedelemmel rendelkezik! Eabha érzéki alt hangon énekel, méghozzá a hagyományos „Sean-nós" stílusban. Megan gyakorlatilag bármit könnyedén elénekel a szép, erős hangján. Én hegedűn és hárfán játszom, és rettentően élvezem, hogy a klasszikus és a hagyományos népzenébe is belekóstolhatok. Néha egy helyben állok a színpadon, máskor viszont felpörgök és táncolok, hogy a közönség is így tegyen.Ez néha nehéz, főképp, hogy mindig hűek szeretnénk maradni a Celtic Womanhez. Olyan számokat választunk, amelyeknek van valamilyen kelta, vagy ír kapcsolata, vagy amelyekbe beletehetünk egy kelta „csavart". A legfőbb szempont azonban az, hogy valamilyen módon megérintse a szívünket. Hihetetlenül sok gyönyörű dal született a szülőföldünkön és ezt mind meg szeretnénk mutatni a világnak.