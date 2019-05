Eurovíziós Dalfesztivál - Magyar bulin mutatkozott be Tel-Avivban Pápai Joci

Magyarország izraeli nagykövetségének szervezésében Tel-Aviv divatos Florentin negyedében, zenés partin mutatkozott be a helyi közönségnek a magyar versenyző.Benkő Levente, Magyarország izraeli nagykövete elmondta, hogy az Eurovíziós Dalfesztivál nemcsak versenyt jelent kiváló fellépésekkel és csodálatos előadókkal, hanem a közösség érzését is.A magyar bulin szerepelt Pápai Joci mellett Montenegró, Albánia, Lengyelország és Lettország zenei delegációja, valamint helyi művészek, az Eurofalsh nevű táncegyüttes előadását is élvezhette a közönség. Pápai Joci egész este türelmesen szelfizett az izraeli közönséggel, akik lelkesen üdvözölték a magyar fellépőt. A verseny nyomán egész héten partik várják a szórakozni vágyókat, ahol elhangzanak Izrael korábbi győztes vagy előkelő helyezést elért eurovíziós versenyszámai.Médiabeszámolók szerint a vártnál kevesebb turista érkezett Izraelbe a dalfesztiválra, továbbra is vannak szabad szálláshelyek, ezért nem is állítják fel azt a sátorvárost, amelyben a szállodákból esetlegesen kiszorulókat fogadták volna.A rendezvény hivatalos megnyitója vasárnap este lesz a helyi nemzeti színház, a Habima előtti téren, ahol ezúttal narancssárga szőnyegen vonulnak fel az énekesek.Pápai Joci az Eurovíziós Dalfesztivál első, keddi elődöntőjében egyedül lép színpadra. A produkcióban szereplő két vokalista, Katona Petra és Feng Ya Ou Ferenc a színfalak mögül fogja támogatni. Pápai Jocit az első elődöntőben hetedikként láthatják majd a tévénézők.A Duna Televízió a május 14-i és 16-i elődöntőt, valamint a 18-i döntőt is élőben közvetíti 21 órától az izraeli helyszínről Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie közreműködésével. Előtte 20 óra 30 perctől Hangolódjunk az Eurovízióra! címmel felvezető műsort sugároz a csatorna Forró Bence műsorvezetésével. Ebben a nézők nyomon követhetik Pápai Joci útját A Dal 2019 döntőjétől az Eurovíziós Dalfesztivál színpadáig és megismerkedhetnek a többi ország versenyzőivel is.Pápai Joci A Dal történetében az első előadó, akinek kétszer is sikerült megnyernie a válogatót. Két évvel ezelőtt Origo című dalával győzött és Magyarország képviseletében a 8. helyen végzett a kijevi Eurovíziós Dalfesztiválon.