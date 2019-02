Eurovíziós Dalfesztivál - Egyelőre senki sem akarja képviselni Ukrajnát

A helyzet azonban, amely az idei hazai válogató körül kialakult, az átpolitizáltság jeleit hordozza. A társadalmi visszhang, a politikai erők nyomásgyakorlási kísérletei, az agresszor ország (Oroszország) beavatkozása az információs rendszerekbe gyakorlatilag oda vezettek, hogy a verseny eredménye átpolitizálódott"

Utóbbi közleményében azzal indokolta a döntést, hogy nincs szüksége bármi áron a győzelemre. Mindkét előadó jelezte viszont, hogy a jövőben talán újra elindul a dalversenyen.Mellesleg kiderült, hogy tavaly a Freedom Jazz is fellépett egy moszkvai rendezvényen.Maruv közben meghívást kapott az Eurovíziós Dalfesztivál oroszországi szervezőitől Moszkvába, a dalverseny előtti koncerten való fellépésre.A műsorszolgáltató kiemelte, hogy a dalfesztivál egyik fő alapelve a politikamentesség.- szögezte le közleményében a NOTU.A Maruv - eredeti nevén Anna Korszun - körüliAmikor kiderült, hogy emiatt veszélybe kerülhet az eurovíziós fellépése Izraelben, a Facebookon közölte, hogy kész lemondani oroszországi fellépéseit. Később azonban az is kiderült, hogy, amellyel már leszerződött egy szólókoncertre április 6-ra Moszkvába. A NOTU viszont csak azzal a feltétellel kötött volna vele szerződést a tel-avivi szereplésről, ha lemond minden oroszországi fellépéséről.A győztes énekesnő a múlt vasárnapi döntőt közönségszavazatokkal nyerte meg, emiatt még az a gyanú is felvetődött, hogy manipuláltak az SMS-ekkel.