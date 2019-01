Eurovíziós Dalfesztivál - A magyar versenyző az első elődöntőben lép fel Tel-Avivban

A győztes ezen a színpadon állhat majd a közönség elé.

Hivatalosan is átvette az Eurovíziós Dalfesztivál stafétáját a tavalyi lisszaboni házigazdáktól Ron Huldai tel-avivi főpolgármester hétfőn a város művészeti múzeumában. Egyúttal kisorsolták, hogy a fellépők melyik elődöntőben állnak színpadra, a magyar versenyzőt az elsőben, május 14-én láthatja a közönség.Az idei Eurovíziós Dalfesztivált május 14. és 18. között rendezik meg Tel-Avivban, miután a tavalyi lisszaboni döntőt Netta Barzilai izraeli énekesnő nyerte Toy című dalával.A hétfői tel-avivi ceremónián kisorsolták, hogy a versenyre benevezett 42 ország fellépői közül kik mutathatják be produkciójukat az első és kik a második elődöntőben. A szabályok alapján az előző évi nyertes, Izrael, valamint a fesztivál öt alapító országa, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Spanyolország és Olaszország automatikusan a döntőbe kerül.A sorsolás szerint a magyar versenydal az első elődöntőben, május 14-én hangzik el a szlovén, az észt, a görög, a San Marinó-i, a szerb, a fehérorosz, a cseh, a montenegrói, a ciprusi, a finn, a lengyel, a portugál, az izlandi, a grúz, az ausztrál, a belga és az ukrán mellett.A második, május 16-i elődöntőben az albán, az örmény, az azeri, a lett, a moldovai, a svéd, a svájci, az ír, az osztrák, a román, a dán, a macedón, a norvég, az orosz, a holland, a horvát, a litván és a máltai fellépő mutatkozik be.Izrael eddig négyszer nyerte meg a versenyt, de csak harmadszor házigazda: 1979-ben és 1999-ben is Jeruzsálemben volt az esemény. Bár 1979-ben is izraeli győzelem született, 1980-ban végül Hágában volt a fesztivál, miután Izrael pénzügyi okokból nem vállalta, hogy egymás után másodszor is házigazda legyen.A Dal című dalválasztó show-ban dől el, hogy ki képviselheti Magyarországot a tel-avivi színpadon az Eurovíziós Dalfesztiválon. A Dal harmadik válogatóját a Duna Televízió műsorán láthatják a nézők február 2-án szombaton 19 óra 30 perctől. Az elődöntőkkel február 9-én és 16-án jelentkezik A Dal, a döntőt pedig február 23-án láthatják a Duna nézői.A színpadot a nemzetközileg elismert német-zsidó származású Florian Wieder tervezte. Már nem ez az első Eurovíziós színpad, amit ő tervez. Ő álmodta meg a 2011-es düsseldorfi, a 2012-es bakui, a 2015-ös bécsi, a 2017-es kijevi és a 2018-as lisszaboni színpadot is.A 2019-es Eurovízió színpada egy gyémántot ábrázol, és több száz háromszögből áll. Wieder szerint a színpadon a zsidó hagyományok elemeit ötvözték, a Dávid-csillagból és Izrael 12 törzséből merítettek ihletet - számolt be az izraeli közmédia információi alapján az eschungary.hu