Európa-szerte változnak a drónokra vonatkozó szabályok 2020-tól

Változnak a drónokra vonatkozó szabályok 2020. július 1-jétől két új uniós rendelet értelmében - mondta Novák Zoltán ügyvéd csütörtökön az M1 aktuális csatornán.



Közölte: az Európa Bizottság annak érdekében fogadta el az új szabályozást, hogy a drónok megnövekedett száma mellett is biztosítsa az emberek védelmét és biztonságát a levegőben és a földön.



A két új rendelet szabályozza a drónok használatát, gyártását és forgalmazását. A szabályozás használat szempontjából kategorizálja a drónokat, így a szabadon használhatók mellett lesznek engedélyhez kötött és hatósági ellenőrzés mellett működtethető drónok is - mondta.



Az engedélyhez nem kötött - fél kilogrammnál könnyebb - drónok nem repülhetnek emberek felett és a működés közben az irányítónak folyamatosan szemmel kell tartania eszközét.



Ha a drón működtetése nem felel meg akár csak az előbbi szempontok egyikének, akkor a tulajdonosnak engedélyt kell váltania a használatához - fűzte hozzá.



Novák Zoltán megjegyezte: a nagyobb drónok tulajdonosainak be kell jelentkezniük egy nyilvántartásba.



A dróntulajdonosok felkészítése érdekében a következő egy évben a bizottság segédanyagokat fog közzé tenni, amelyben többek között arról is tájékoztat majd, hogy hogyan kell elkészíteni az engedély kiváltásához szükséges kockázatelemzést - mondta