Erre mindenki felkapja a fejét: vérbeli zúzós dallal robbantja fel a lejátszókat Ed Sheeran

A világ nagy kedvence egy olyan vérbeli zúzós dallal robbantja fel a lejátszókat, amire garantáltan mindenki felkapja a fejét. A "Blow" egy hatalmas meglepetés, teljesen elüt az eddig megszokott Ed daloktól, mégsem tűnik idegennek, hiszen ugyanolyan epikus, pörgős és fülbemászó felvétel, mint amiket már megszokhattunk a brit szupersztártól.



Chris Stapleton zseniális gitárjátéka és rekedtes hangja igazi csemege a rockosabb irány kedvelőinek, míg Bruno és Ed a csillagokat is leéneklik az égről. Hidegrázós frissítő ez így a hétvégi forróság előtt!



Ez a kollaboráció is egyike azoknak a sikerműveknek, amelyek Ed Sheeran július 12-én megjelenő albumán kapnak helyet. A "No 6. Collaborations" az idei év legjobban várt lemeze. A mixtape 22 közreműködő előadóval összesen 15 tracket tartalmaz majd – Ed Sheeran olyan fantasztikus alkotókkal állt össze, mint a Grammy-díjas Cardi B, Skrillex és Eminem, de 50 Centtel közös dalt is hallhatunk majd a jövő pénteken megjelenő kiadványon.



A zeneipar meghatározó alakjait felsorakoztató gyűjtemény három kuriózumát már megismerhette a közönség. A kanadai szupersztárral, Justin Bieberrel közös "I Don’t Care" kevesebb mint két hónap alatt 340 milliós stream hallgatottságot generált Spotify-on, míg a Chance the Rapper és PnB Rock fantasztikus hangjával fémjelzett "Cross Me" pár hét alatt 75 milliós lejátszásnál jár a platformon. Előző héten megjelent, Khaliddal közös Beautiful People is óriási sikert aratott, közel 35 millióan streamelték a dalt az elmúlt pár napban.