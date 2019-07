Erotikus neo-noir thrillerben szerepel Mick Jagger

A Mick Jaggerrel forgatott The Burnt Orange Heresy című krimi zárja a 76. Velencei Filmfesztivált szeptemberben - adta hírül a Variety.com filmes portál.



Giuseppe Capotondi angol nyelvű filmjében Jagger műkereskedőt alakít. A produkcióban Elizabeth Debicki (Nyughatatlan özvegyek), Claes Bang (A négyzet) és Donald Sutherland is szerepel. Az olasz rendező La doppia ora című első filmjét 2009-ben szintén Velencében mutatták be, és a film női főszereplője, Kseniya Rappoport elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat.



A fesztivál szervezői "erotikus neo-noir thrillerként" határozták meg a The Burnt Orange Heresy műfaját. A film szinopszisa szerint a karizmatikus művészeti kritikus, James Figueras (Bang) és a vonzó amerikai nő, Berenice Hollis (Debicki) egymásba szeret, és együtt utazik el a Comói-tóhoz, a befolyásos műgyűjtő, Cassidy (Jagger) birtokára. Házigazdájuk elárulja, hogy ő a patrónusa "a képzőművészvilág J. D. Salingerének", Jerome Debneynek (Sutherland), és azt kéri Jamestől, hogy kerül, amibe kerül, lopja el Debney egy mesterművét a művész műterméből.



A produkció Charles Willeford azonos című regénye nyomán született, forgatókönyvét Scott B. Smith írta.



A film világpremierjét szeptember 7-én versenyen kívül tartják meg a filmfesztiválon, a díjátadó ceremónia után.



A 76. Velencei Filmfesztivált augusztus 28. és szeptember 7. között rendezik meg. A mustra teljes versenyprogramját csütörtökön jelentik be a szervezők.