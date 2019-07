Erősen nyitott Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című filmje

Erősen, 40 millió dolláros jegybevétellel indult Quentin Tarantino Volt egyszer egy Hollywood című új filmje, de nem tudta megelőzi Az oroszlánkirályt az észak-amerikai kasszasikerlistán. A 40 millió dolláros jegyeladás a legjobb nyitó hétvégi eredmény Tarantino-film esetében, és a nyitó napi bevétel is rekord - 16,8 millió dollár - volt az amerikai filmrendező számára. Így is csak második helyre szorult Az oroszlánkirály múlt héten bemutatott új változata mögött, amely 75,5 millió dollárt zsebelt be az előző heti 185 millió dollár után. Ezzel Jon Favreau remake-je 350 millió dollárt forgalmazott már az amerikai mozikban, ami idén a negyedik legjobb bevétel 10 nap után - olvasható a Variety című internetes filmes portálon. Nemzetközi porondon a film 612 millió dollárra tett szert, azaz összességében közelít az egymilliárd dolláros jegybevételhez.Az oroszlánkirály tovább erősítette a Disney pozícióit a kasszasikerlistán. A stúdió idén már öt nagybevételű filmet mondhat magáénak a hazai piacon, ezek a Bosszúállók - Végjáték (856 millió dollár), a Marvel Kapitány (426 millió dollár), a Toy Story 4 (395 millió dollár), Az oroszlánkirály (350 millió dollár) és az Aladdin (345 millió dollár).Tarantino kilencedik filmjének ilyen erős nyitására a Sony sem számított, amely 30 millió dollárnyi jegybevételt remélt a nyitóhétvégén. A pozitív kritikák és Leonardo DiCaprio és Brad Pitt közös bemutatkozása a filmvásznon becsalta a mozikba a közönséget. A kasszasikerlista harmadik helyére a szintén Sony forgalmazta Pókember: Idegenben című film került 12,2 millió dolláros bevételével, amellyel már 344 millió dollárt karesett otthon. A filmet négy hete játsszák a mozik, és már meghaladta a 2017-ben bemutatott Pókember - Hazatérés című film azonos idejű forgalmazásának jegybevételét, 334 millió dollárt.