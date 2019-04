Érkezik Sub Bass Monster második gyereke

Sub Bass Monster, aki 2018-ban a Nincs nő, nincs sírás című dalával robbant be a köztudatba, 2017 nyarán feleségül vette párját, Ágit, akivel a családalapítást sem halogatták.Szabi 2017. november elsején tudatta, hogy megszületett a kisfia, aki különleges keresztnevet kapott. Máté Belián 53 centivel és 3200 grammal látta meg a napvilágot.A rapper a karácsonykor készült családi fotón is óvón helyezte kezét felesége hasára, ám akkor még nem lehetett egyértelműen eldönteni, érkezik-e az újabb csemete. A követői közül is csak páran merték megkérdezni, kéztartása egy újabb baba érkezését jelenti-e.Ági pocakja már szépen gömbölyödik. Azt is tudni, hogy ezúttal kislányt hord a szíve alatt, aki az Auróra nevet kapja.A zenész, aki múlt héten, április 15-én ünnepelte 42. születésnapját, a közösségi oldalán vetett véget a találgatásoknak, és egy családi fotóval árulta el, hogy hamarosan megszületik a második gyermekük.