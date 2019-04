Erdélyi turnéra indulnak a Fölszállott a páva versenyzői

A május 19-ig tartó turné fellépőit főként a nagysikerű műsor hatodik évadából, a Döntők Döntőjéből válogatták össze - közölte a hagyományok Háza az MTI-vel. A fellépők között van többek között Kacsó Hanga, a 2014-es évad énekes szólista kategórianyertese, a Jászság Népi Együttes, a 2012-es és 2018-as évad táncegyüttes kategóriájának győztese és a Tokos zenekar is, amely 2014-ben ugyancsak kategórianyertes volt a zenekarok között. A turné Hargita megye nyolc településére látogat el: Csíkszeredára, Székelyudvarhelyre, Gyergyócsomafalvára, Gyergyóditróra, Gyergyóalfaluba, Gyergyószárhegyre, Gyergyószentmiklósra, valamint Gyergyóremetére.



A turné szakmai vezetője Kádár Ignác örökös aranysarkantyús táncos, koreográfus, aki a Fölszállott a páva mentora volt több évadban is. Mint felidézik, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a Hagyományok Háza közös szervezésében 2012-ben indult útjára a Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató verseny a közmédia Duna csatornáján. Az eredeti koncepció szerint a szervezők ezzel az egyedülálló kezdeményezéssel a folklór nagyjai, Bartók Béla és Kodály Zoltán hagyományápolói munkássága előtt kívántak tisztelegni. A Fölszállott a páva hat évada alatt - a selejtezőkre jelentkező versenyzőket is beleszámolva - több ezer résztvevő táncos, énekes, zenész lépett fel, a műsornak nagy közönségsikere volt - írták a tájékoztatóban.