Ennyiért kelt el a Pink Floyd frontemberének gitárgyűjteménye

A Pink Floyd együttes frontembere, David Gilmour elárverezte gitárgyűjteményét - a 126 hangszer 21,5 millió dollárért kelt el a Christie's New York-i árverésén - jelentette be az aukciósház pénteken.



Közlésük szerint ez rekordár, soha nem fizettek ekkora összeget aukción hangszerekért.



Az eddigi rekordot Eric Clapton tartotta, gyűjteménye két árverésen - 1999-ben és 2004-ban - 12,5 millió dollárért kelt el.



Gilmour gyűjteményének legdrágább darabja egy 1969-ben készült Black Fender Stratocaster (The Black Strat) lett, amelyet kilétét felfedni nem kívánó vásárlója négymillió dollárért szerzett meg.



A Christie's adatai szerint ez a világ legdrágábban elárverezett gitárja.



Jó ügy érdekében vitte árverésre gyűjteményét a 73 éves Gilmour, a bevételt a klímaváltozás ellen harcoló ClientEarth környezetvédelmi csoport kapja. "A klímaváltozás a legnagyobb kihívás, amellyel az emberiségnek szembe kell néznie. Szükségünk van egy civilizált világra unokáink számára és azon túl is, hogy játszhassanak ezekkel a gitárokkal és énekelhessenek" - hangoztatta.