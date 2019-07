Ennyibe kerül a világ leggazdagabb emberének a válása

A véglegesített megállapodás alapján 38 milliárd amerikai dollárba kerül az Amazon alapítójának, Jeff Bezosnak az, hogy 25 évi házasság után elválik feleségétől, MacKenzie Bezostól.



A válási megállapodást pénteken véglegesítette egy bíróság az egyesült államokbeli Seattle-ben.



A bírói döntés értelmében a 49 éves asszony megkapja a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalata, az Amazon részvényeinek 4 százalékát, mintegy 19,7 millió darabot.



A nő ezzel a Bloomberg hírügynökség milliárdosokat felsoroló listáján a 22. helyre kerül. Az 55 éves férj, Jeff Bezos ugyanakkor megőrzi a cégben 12 százalékos részesedését és továbbra is a világ leggazdagabb embere marad. A részesedésének értéke 114,8 milliárd dollár.



A megállapodás értelmében Mackenzie Bezos átadja immár volt férjének a Blue Origin űrvállalatban, valamint a The Washington Post című lapban birtokolt részesedését, valamint az Amazon-részvények szavazati jogát is.



Az asszony májusban azt közölte, hogy csatlakozik a Giving Pledge nevű kezdeményezéshez, amelyben gazdag emberek azt vállalják, hogy vagyonuk felét jótékony célokra ajánlják fel. Az adományozó fogadalom kampányt még 2010-ben indították olyan közismert amerikai milliárdosok, mint Warren Buffett, valamint Bill és Melinda Gates.



Jeff és MacKenzie Bezos 1993-ban kötött házasságot, négy gyerekük van. Jeff Bezos 1994-ben alapította meg az Amazont garázsában a Washington állambeli Seattle-ben. A cég azóta a világ legnagyobb internetes kiskereskedelmi vállalatává nőtte ki magát, piaci tőkeértéke több mint 950 milliárd dollárt tesz ki.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)