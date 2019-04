Ennyi volt - A világhírű énekesnő bejelentette a válását

Adele, a világ egyik legnépszerűbb és legtehetségesebb énekesnője 2011-ben kezdett randizni Simon Koneckivel. Egy év múlva bejelentették, hogy első gyermeküket várják, fiuk, Angelo 2012 októberében jött a világra. A sztárpár jól megvolt együtt évekig, titokban össze is házasodtak, ám végül tönkrement a kapcsolatuk, írja a The Guardian.



A sztár két sajtós képviselője, Benny Tarantini és Carl Fysh jelentették be a válást.



- Adele és a partnere elváltak. Elkötelezték magukat, hogy a fiukat szeretettel nevelik együtt továbbra is. Mint mindig, most is arra kérnek mindenkit, hogy tartsák tiszteletben a magánéletüket. A jövőben ezzel a témával kapcsolatban nem fognak nyilatkozni - áll a hivatalos közleményben.