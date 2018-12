Ennél bizarrabb dolgot ma már nem tudunk mutatni - ezt nézze, mivel szexel ez a nő!

A többi fétishez hasonlóan elképesztő izgatottság töltheti el a 31 éves Maggy BerLoont is, ha egy léggömb kerül a kezei közé. A Németországban élő fiatal nő körülbelül tíz éve kezdett kísérletezni a lufikkal, miután találkozott férjével. Azóta egy lufikat gyártó cég vezérigazgatójává vált - írja a Bors Elmondása szerint lufik iránt többféleképpen is lehet szexuális érzelmeket táplálni. A mérettől is a textúrától függően minden léggömb kiválóan alkalmas szexuális játékszerként való alkalmazásra, és a férjével folytatott szexuális aktus közbeni harmadik szereplő betöltésére is.