Endi és Pali bá visszatér: a Comedy Centralon nyomják végig a nyarat!

Megzavart a kissé hektikus időjárás és még nem érzed a ritmust, a nyár igazi fílingjét? Akkor kicsit fel kéne tolni a basszust! Ha botfülű vagy, akkor azért, ha viszont kívülről fújod a Scooter összest, akkor pedig azért kövesd a Mélynyomót június 4-től a Comedy Centralon. Idén nyáron visszatér a még mindig divatos NDK-s pornóbajuszt viselő Endi és a ki, ha én nem habitusú Pali bá, hogy célba vegyék a rekeszizmokat az ország első számú humorcsatornáján.Kovács András Péter és Janklovics Péter az elmúlt két évben a Mélyvíz és a Télvíz című produkcióikkal szórakoztatták a humorcsatorna nézőit. Minisorozatuk új részeiben, a Mélynyomóban fekete pólóra cserélik az úszónadrágot, illetve a vendéglátós kötényt és megmutatják, mi fán terem az igazi basszus. Az általuk életre hívott két fenegyerek, Endi és Pali bá legújabb kalandjai ezúttal egy nyári fesztiválon folytatódnak, ahol nincs helye a laptop dj-knek.„Hőseink ezúttal színpadmesterként és hangosítóként mutatják meg, hogy kivételes érzékük van az elektronikához is. Ezekben az egyperces gegekben igyekszünk olyan mesterségeket kipécézni, amelyek minden nyáron előtérbe kerülnek, és mindenkinek vannak róluk jó vagy rossz tapasztalataik. Az előző évadokhoz hasonlóan hozzuk a tőlünk elvárt odamondogatós stílust, miközben semmihez sem értünk, de ahhoz nagyon. A részeket tavaly augusztusban forgattuk az egyik legismertebb zenei fesztiválon" – nyilatkozta Kovács András Péter, a sorozat Endije.Endi és Pali bá bármelyik bulira felejthetetlen hangzást biztosít, ugyanis számukra nincs lejárt lemez. Nem kevés szabadidejükben pedig élvezik a napsütést, vagy a gyanútlan fesztiválozó lányokat próbálják lenyűgözni énektudásukkal. A két botcsinálta hangtechnikus egyperces életképeiből az is kiderül, hogy az olyan vidéki fellépőket, mint Pinyket vagy Mars Brunot még az ő szakértelmük sem mentheti meg a totális lebőgéstől. De hogyan jutott hozzá Pali bá a tankcsapdás Lukács Laci (haj)ventilátorához, illetve milyen ajándékot „kapott" Dave Gahantől, a Depeche Mode énekesétől? A Mélynyomóból többek közt ez is kiderül!Mélynyomó június 4-től egész nyáron a Comedy Centralon!