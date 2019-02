Emlékszik még ki az a Susan Boyle? És azt tudja, hogy mi lett vele?

- Az a fajta nő vagyok, aki szereti a meglepetéseket - mondta ezzel kapcsolatban Boyle.

Az énekesnő 2009-ben bukkant fel egy brit tehetségkutatóban, és azóta 23 millió albumot adott el.Az új albuma amolyan best of album lesz, de szerepelni fog rajta négy új dal is, amikről viszont egyelőre nem árult el semmit.Hát hajrá!Az album március 31-én érkezik.