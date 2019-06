Emilio és Tina kislánya lesz Magyarország legfiatalabb popénekese

Emilio és Tina kisebbik lányának, Vivikének felvették az első videóklipjét! Az egész család büszke a kislányra, egy emberként támogatják a hétéves énekes csillagot. A pénteken publikussá váló klip dalszövegét Emilio írta Tina támogatásával.Nehéz lett volna eldönteni, ki várta izgatottabban, hogy a hétéves kislány leforgassa az első videóklipjét: az ifjú énekesnő, Jellinek Vivien, vagy szülei, Emilio és Tina. Vivi a forgatás előestéjén hajnali egykor sem tudott elaludni, akkor is még a szöveget gyakorolta, anyukája alig tudta megnyugtatni őt. Másnap sokat segített, hogy Vivi találkozhatott háttértáncosaival, akik egyben jó barátai: velük közösen gyakorolta a táncot és a vágyott unikornisos sminkje is sikeresen elkészült.Még a nagy munka megkezdése előtt Tina feltette a költői kérdést a Sláger TV stábjának: "Vajon miért van az, hogy az ember mindig jobban izgul a gyerekéért, mint saját magáért?" Emilion hamar úrrá lett a büszkeség, boldog kézfogással és sok puszival gratulált kislányának: "Nagyon gratulálok neked, az isten áldja meg minden lépésedet, nagyon szeretlek lányom! Sok sikert, és nincs izgulás!" Emilio azt is elárulta, a hónapban már két klipet forgatott, nemsokára ezeket is láthatja a közönség! Addig is a forgatás részleteit nézze meg csütörtökön, a Sláger TV 21 órakor kezdődő adásában!