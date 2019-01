Emeli amerikai előfizetési díjait a Netflix

Jelentősen, 13-tól 18 százalékig terjedő mértékben emeli az Egyesült Államokban érvényes előfizetői díjait a Netflix, amely egyre többet költ eredeti tartalmak létrehozására és a nemzetközi terjeszkedésre.



Az 1997-ben alapított Netflix 2007-ben indította el streaming szolgáltatást az Egyesült Államokban, és 2013 óta foglalkozik saját filmek és sorozatok gyártásával. A kaliforniai székhelyű vállalat alapítása óta immár negyedjére emeli díjait, ezt megelőzően 2017 végén, de a mostani a legnagyobb mértékű.



A Netflix kedden közölte, hogy legnépszerűbb előfizetésének (standard) - HD-minőség egyidejűleg két különböző képernyőn - havi díját 10,99 dollárról 12,99 dollárra emeli. Az 1 képernyőre szóló alapszolgáltatás ára 7,99 dollárról 8,999 dollárra, a prémium előfizetés (HD-, ultra HD-minőség, négy készülék) havi díja pedig 13,99 dollárról 15,99 dollárra nő.



A Time Warner hasonló streaming szolgáltatása, az HBO Now havi 14,99 dollárba, míg a Hulué 11,99 dollárba kerül.



A Netflix a következő három hónapban az összes előfizetőjénél érvényesíti az áremelést, az új belépőknek pedig már automatikusan a megemelt előfizetési díjat kell fizetniük. Az Egyesült Államokon kívül mintegy 40 latin-amerikai országban - ahol dollárban szedik be a díjakat - kell majd többet fizetni, kivéve Mexikót és Brazíliát.



A Netflix hatalmas összegeket fordított saját tartalmak előállítására, hogy állja az egyre éleződő versenyt olyan szereplőkkel mint például az Amazon Prime Video szolgáltatása (havi 13 dollár vagy évi 120 dollár). Ez azonban azt eredményezte, hogy jelentősen nőtt a Netflix adósságállománya: 2017 végére 6,50 milliárd dollárra kúszott fel az egy évvel korábbi 3,36 milliárdról. Becslések szerint 2018-ban már 8,33 milliárd dollárra nőtt az adósság.



A Netflix csütörtökön teszi közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését. A díjemelés hírét kedvezően fogadták a befektetők: árfolyama New Yorkban két és fél órával a tőzsdenyitás után 6,69 százalékos pluszban, 355,20 dolláron állt. Az egy évvel korábbihoz képest a hétfői 332,94 dolláros záróár 50,49 százalékkal volt magasabb, a tavaly júniusi 423,21 dolláros történelmi csúcsnál viszont 21,33 százalékkal volt alacsonyabb. Az árfolyam lemorzsolódása mögött azok a félelmek állnak, hogy a Netflix elveszítheti elsősségét a videostreaming szolgáltatásban az egyre nagyobb versenyben.



A Netflix rovására már nemcsak az HBO, az Amazon, az Apple vagy éppen a Hulu terjeszkedik, hanem olyan új belépők, mint a Disney és az AT&T is erős riválist jelentenek. A Google videóplatformja, a YouTube, amely főleg a fiatalokat vonzza, ugyancsak komoly versenytárs.



A Netflix a szeptember végével zárult három hónapban 7 millióval növelte felhasználóinak számát, és ezzel 137 millióra emelkedett összes felhasználójának, ezen belül 130 millióra az előfizetőinek a száma. Az Egyesült Államokban 56,96 millió előfizetővel rendelkezett szeptember végén, és a várakozások szerint számuk 58,46 millióra emelkedett december végére.